Ting som aldri blir sagt om livene til kvinnelige gründere

Bak de inspirerende portrettene av kvinnelige gründere som ofte trekkes frem, er den daglige virkeligheten mer nyansert, enda vanskeligere enn man skulle tro. Selv om tallene viser en økning i kvinnelig entreprenørskap, er det fortsatt en rekke systemiske hindringer. Finansiering, balanse mellom arbeid og fritid, mental belastning, isolasjon: alt dette er faktorer som kompliserer reisen deres, langt utover suksessfortellingene.

Tilgang til finansiering: en vedvarende stor hindring

Ifølge 2025-barometeret fra TPE Actu identifiserer 48 % av kvinnelige gründere tilgang til finansiering som en stor hindring, sammenlignet med 29 % av menn. Dette gapet forklares særlig av vedvarende fordommer, underrepresentasjon i investornettverk og forretningsmodeller som feilaktig anses som mindre lønnsomme. Mangel på eksterne ressurser tyr mange kvinner til selvfinansiering eller oppretter mindre bedrifter, noe som begrenser deres langsiktige utvikling.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av The Body Optimist (@thebodyoptimist)

Den doble byrden av mental belastning

Langt fra bildet av absolutt autonomi, betyr entreprenørskap som kvinne også å sjonglere profesjonelt ansvar og huslige oppgaver. Nesten 50 % av kvinnelige gründere rapporterer at de opplever utbrenthet, ofte knyttet til overdreven arbeidsmengde og en ulik fordeling av familieansvar. Blant kvinnelige ledere – en profil som ligner på den for kvinnelige gründere – rapporterer 85 % en negativ innvirkning på sin mentale helse, sammenlignet med 77 % av menn.

Balanse mellom arbeid og fritid: en konstant utfordring

Fleksibilitet, ofte nevnt som en fordel med entreprenørskap, kan slå tilbake på kvinner. Hjemmekontor øker uskarpheten i grensene mellom privatliv og yrkesliv, noe som øker risikoen for utbrenthet. En undersøkelse fra 2024 utført av INED (det franske nasjonale instituttet for demografiske studier) fremhever at 85 % av kvinner føler at arbeidsrelatert tretthet påvirker privatlivet deres, sammenlignet med 78 % av menn.

Isolasjon, begrensede nettverk og selvtillit

En annen stor hindring er mangelen på profesjonelle nettverk for kvinner, som fortsatt i stor grad domineres av mannsdominert dynamikk. Dette hindrer tilgang til mentorskap, muligheter og synlighet. Samtidig påvirker impostersyndromet kvinnelige gründere betydelig: 25 % nevner mangel på selvtillit som en hindring, ofte knyttet til et lite støttende eller til og med sexistisk miljø.

Flere veier dukker opp for å forbedre forholdene til kvinnelige gründere. På et individuelt nivå kan delegering, etablering av strenge arbeidstider og støtte fra kvinnenettverk redusere utbrenthet og forbedre produktiviteten. På et kollektivt nivå kan mer inkluderende offentlig politikk, dedikert finansiering og mentorinitiativer akselerere like muligheter innen entreprenørskap.