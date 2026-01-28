Etter å ha flyktet fra Nord-Korea, åpnet hun en restaurant i Japan.

Ti år etter at hun flyktet fra Nord-Korea med fare for livet, fant Mun Yeon-hui i Japan den freden og anerkjennelsen hun aldri hadde kjent i hjemlandet sitt. Nå bor hun i Chiba, øst for Tokyo, og driver hun og mannen sin en restaurant som heter Sulnoon, kjent for sine naengmyeon, deilige kalde nudler med opprinnelse fra Pyongyang. Historien hennes, fortalt av den japanske avisen Asahi Shimbun, illustrerer både motstandskraft og søken etter frihet.

En barndom under overvåking

Som rapportert av den japanske avisen Asahi Shimbun , vokste Mun Yeon-hui, født i Nord-Korea, opp i et miljø der frykt og kontroll dikterte alle aspekter av livet. Som tenåring ble hun tvunget til å være vitne til den offentlige henrettelsen av en kvinne som ble anklaget for å selge DVD-er med utenlandske TV-serier. Et dypt traume – men også et vendepunkt. Langt fra å vende seg bort fra omverdenen, begynte den unge kvinnen å interessere seg for den: hun oppdaget i hemmelighet sørkoreanske og japanske dramaer, og beundret spesielt skuespilleren Takuya Kimura, stjernen i den japanske serien Pride.

Denne oppvåkningen får henne til å stille spørsmål ved det nordkoreanske regimets lukkede natur. Til tross for sin forretningsutdanning i Pyongyang, møter hun systemets treghet: ingen utsikter, ingen frihet. Det er da hun bestemmer seg, mot all fornuft, for å flykte.

En mirakuløs flukt

I mai 2015 forlot Mun Yeon-hui Nord-Korea midt i tårene til moren sin, som sa til henne: «Jeg beklager at jeg fødte deg i dette landet.» Hun svømte over Yalu-elven, den naturlige grensen til Kina, med bare noen få sedler, barberblad og litt opium til beskyttelse, som hun planla å bruke hvis hun ble arrestert.

Etter en rystende flukt gjennom Kina ble hun pågrepet nær grensen til Laos. Mot alle odds løslot kinesiske myndigheter henne dagen etter, og returnerte til og med pengene og eiendelene hennes. «Det er merkelig ... det kan bare være et mirakel», sa hun senere. Mun Yeon-hui fant tilflukt ved den sørkoreanske ambassaden i Laos før hun flyttet til Seoul i 2016. Der ble hun gjenforent med moren og broren sin og fikk sørkoreansk statsborgerskap.

Fra Pyongyang til Tokyo: kokkekunst som en rød tråd

Det var i Sør-Korea, sammen med moren sin – en tidligere kokk på et stort hotell i Pyongyang – at hun åpnet sin første restaurant, Sulnoon. Stedet ble raskt populært for sine håndlagde kalde nudler, tilberedt på nordkoreansk vis, med uskallet bokhvete og en klar kraft som kombinerer storfekjøtt, svinekjøtt og kylling.

Det var også der hun møtte Shigeru Katsumata, en japansk restauratør som hun giftet seg med hundre dager senere. Sammen bestemte de seg for å forene mat og kulturer: i 2024 åpnet de en ny Sulnoon-restaurant i Chiba, Japan. Hver dag kommer en lojal kundekrets for å smake på denne ikoniske nordkoreanske retten, tilberedt med tålmodighet og ydmykhet. «I Nord-Korea er det ikke mye krydder, men alt gjøres for hånd», forklarer Yeon-hui med et stille smil.

Et nytt liv og en drøm for fremtiden

Kokken, som nå er i førtiårene, snakker åpenhjertig om fortiden sin. Hun forteller om flukten, tilfriskningen og integreringen i det japanske samfunnet, som hun beskriver som «vennlig og imøtekommende». På YouTube deler hun nå oppskriftene og historien sin med åpenhjertighet, i håp om å inspirere andre flyktninger.

Fra Yalu-elven til Tokyos kjøkken legemliggjør Mun Yeon-hui utholdenheten til en generasjon nordkoreanske flyktninger som forvandlet smerte til kreativitet. Gjennom restauranten sin, Sulnoon, tilbyr hun mye mer enn en rett: en smak av frihet, servert i en bolle med avkjølte nudler.