Hva er minimumsalderen for å få tilgang til sosiale medier i forskjellige land?

Ettersom sosiale medier i stor grad former atferden og samhandlingene til unge mennesker over hele verden, stiller et økende antall regjeringer spørsmål ved minimumsalderen for tilgang til disse plattformene. Når det gjelder å balansere barnevern, personvern og digital frihet, varierer reglene betydelig fra land til land. Her er en oversikt over retningslinjene som er implementert internasjonalt.

Ulike alderskrav avhengig av kontinentet

I USA forbyr føderal lovgivning kjent som COPPA (Children's Online Privacy Protection Act) selskaper å samle inn personopplysninger om barn under 13 år uten foreldrenes samtykke. Som et resultat setter de fleste plattformer – TikTok, Instagram, Snapchat – minimumsalderen til 13 år. Denne grensen omgås imidlertid ofte, hovedsakelig på grunn av mangel på systematisk identitetsverifisering.

I Asia innfører flere land en strengere tilnærming. I Kina må mindreårige gjennomgå obligatorisk identitetsverifisering. Siden 2021 har myndighetene også innført begrensninger på skjermtid, særlig gjennom "antiavhengighets"-systemer på videoapper. I Sør-Korea krever loven foreldresamtykke for at de under 14 år skal registrere seg for en nettjeneste.

Europa, mellom harmonisering og mangfold

Siden 2018 har personvernforordningen (GDPR) gitt medlemslandene rett til å sette en minimumsalder for tilgang til digitale tjenester mellom 13 og 16 år.

Tyskland, Irland, Nederland: 16 år.

Italia, Spania: 14 år.

Frankrike: 15 år. Fransk lov krever foreldresamtykke for de under 15 år, men et nylig lovforslag har som mål å fullstendig forby tilgang til sosiale nettverk for personer under denne alderen.

Storbritannia: 13 år, i samsvar med den internasjonale standarden som brukes av de fleste plattformer, selv om landet har implementert Age Appropriate Design Code, som krever at plattformer tilpasser tjenestene sine for mindreårige.

Dette mangfoldet innenfor EU gjenspeiler vanskelighetene med harmonisering, til tross for at det finnes et felles rammeverk.

Australia går mot obligatorisk aldersbekreftelse for de opp til 16 år.

I Australia er den offisielle minimumsalderen for bruk av sosiale medieplattformer fortsatt 13 år, i samsvar med vilkårene for TikTok, Meta og Snapchat. I 2023 lanserte imidlertid den australske regjeringen en offentlig høring om å innføre obligatorisk aldersbekreftelse for tilgang til sosiale medieplattformer, med mål om å sette minimumsalderen til 16 år. Dette forslaget er en del av et bredere prosjekt for å reformere nettbeskyttelsen av mindreårige og er basert på studier som viser de skadelige effektene av tidlig eksponering for sosiale medier.

En global debatt om mental helse og plattformansvar

Tallrike vitenskapelige studier har etablert sammenhenger mellom intensiv bruk av sosiale medier blant tenåringer og en økning i angst, depresjon og lav selvtillit. Disse funnene skaper økende bekymring over hele verden. Som svar søker flere regjeringer å styrke lovgivningen, særlig ved å kreve aldersbekreftelse eller øke åpenheten om algoritmer. I mellomtiden utvikler plattformene verktøy som foreldrekontroller, skjermtidsbegrensninger og «tenåringsmoduser», men sliter med å garantere effektiviteten deres i møte med potensiell omgåelse.

Oppsummert varierer tilgangstersklene for sosiale medier betydelig fra land til land for 13- til 16-åringer. En global trend er i ferd med å dukke opp: en styrking av mekanismer for å beskytte mindreårige. Frankrike følger, ved å vurdere et totalforbud for de under 15 år, en internasjonal trend som setter unges mentale helse og digitale sikkerhet i sentrum av den offentlige debatten. Det gjenstår å se om fremtidig lovgivning vil klare å forene effektivitet, respekt for digitale rettigheter og teknisk gjennomførbarhet.