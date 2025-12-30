Hva om det å ha «for mange venner» ikke alltid var synonymt med lykke? Hva vitenskapen sier

Kan du telle vennene dine på én hånd? Det er et godt tegn! Det er bedre å ha noen få nære og involverte venner enn tjue kompiser som vender ryggen til deg oftere enn de tilbyr deg en hjelpende hånd. Vitenskapen bekrefter denne «less is more»-teorien i vennskap. Så hvis gruppen din har krympet drastisk siden ungdomsskolen, ikke føl deg skyldig.

Å ha «for mange venner» er ikke bra for helsen

I ungdomsårene er det å ha mange venner nesten en markør for berømmelse, et kriterium for popularitet. Du vil finne din plass i en gruppe, ha et fullt lunsjbord, delta i gruppeturer og tilfredsstille dette dype ønsket om tilhørighet. Som et resultat har du så mange venner at du blander navnene deres. Vennskap dannes og oppløses . Jo flere år som går, desto færre venner har du i adresseboken din. De gamle vennene du delte latter og utallige førstegangsopplevelser med, blir bare fremmede.

Vær trygg på at selv om du har mistet alle dine gamle venner underveis og bare beholdt noen få, betyr ikke det at du er en «has been» eller uelsket venn. Tvert imot, kvaliteten på vennskap er verdt mer enn kvantiteten. Gitt valget, foretrekker du absolutt å ha to eller tre venner du kan ringe når som helst på natten, i stedet for en gjeng venner som bryter kontakten så snart du trenger hjelp.

Det kan virke som en luksus i puberteten å ha mange venner, til og med et overgangsrite, men den mentale helsen lider i stillhet. Dette viser en studie utført av amerikanske forskere på 169 ungdommer mellom 15 og 25 år. Disse vennskapene, i tillegg til å være overfladiske og skjøre, tynger deg mer enn de beriker deg.

Stress, isolasjon og mangel på selvtillit danner bakteppet.

Funnene i denne studien er ikke overraskende. Folk med få venner er mer tilfredse og lykkelige, mens de med mange er mer utsatt for stress, angst og problemer med selvtillit. Paradoksalt nok, jo flere mennesker du har rundt deg, desto mindre støttet føler du deg. Du har kanskje allerede opplevd denne ubehagelige følelsen tidligere: inntrykket av å være som en latterlig dråpe vann i havet.

Du har folk rundt deg og flere skuldre å lene deg på, men du føler ensomheten forsterkes. Og generelt er det ingen emosjonell nærhet, bare overfladiske forbindelser. Omvendt, når du bare har tre eller fire venner, er kjemien sterkere og mer håndgripelig. Dette er vennene som løfter deg opp når du er på ditt laveste, som forstår deg i stillhet, og som holder håret ditt tilbake etter en natt med mye drikking. Ifølge en annen studie, utført av Robin Dunhar, en amerikansk psykolog, regnes tallet 5 som heldig i vennskap. Noe å tenke på.

Å vite når man skal si stopp når vennskap blir en byrde

Noen ganger blir vennskap som en gang var en kilde til glede og støtte gradvis en byrde. Når utvekslingene er ubalanserte, når du gir mer enn du mottar, eller når forholdet genererer mer stress enn trøst, har du rett (og til og med behovet) til å skape litt avstand. Å erkjenne dette ubehaget er verken egoistisk eller grusomt: det er ofte det første skrittet mot et sunnere forhold, både med andre og med deg selv.

Å vite når man skal si stopp betyr ikke nødvendigvis et plutselig brudd. Du kan starte med å sette klare grenser, sende færre meldinger eller planlegge en ærlig samtale om hvordan du føler deg. Å bevare din emosjonelle balanse er viktig: et vennskap skal aldri være en byrde, men et rom for respekt, frihet og gjensidig vennlighet.

Omgi deg med venner som lader opp batteriene dine i stedet for å tappe dem. Sanne vennskap er ikke ment å være energitapende, men snarere stimulerende og gledelige. Ditt nyttårsforsett? Rydd opp litt i vennskapene dine .