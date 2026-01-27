Denne tyven forventet ikke å støte på en triatlonentusiast.

Under en turisttur til London forventet ikke Elizabeth Lopez Aguilar å oppleve en scene som er tatt rett ut av en actionfilm. Denne amerikanske sportsentusiasten var sammen med partneren sin på gangbroen ved Royal Victoria Docks i Canary Wharf-distriktet da hun la telefonen sin på bakken for å spille inn en kort TikTok-video med utsikt over Themsen. I løpet av et brøkdels sekund snappet en fremmed iPhonen og løp av gårde. Det han ikke visste var at offeret hans ikke bare var en hvilken som helst turist.

En lynrask reaksjon, fanget av kameraet

Da tyveriet fant sted, tok telefonen fortsatt opp hele scenen. Opptaket viser tydelig tyvens hånd som griper tak i enheten, etterfulgt av en febrilsk jakt. Elizabeth, som først er overrasket, tror det er en spøk fra partneren hennes. Da hun ser mannen forsvinne inn i mengden, innser hun raskt at det er et ran. Uten å nøle setter hun i gang med å forfølge ham i full fart.

To år med triatlon som utgjør hele forskjellen

Det lommetyven tydeligvis ikke hadde forutsett, var at den unge kvinnen hadde drevet med triatlon og sprint i to år. Med noen få skritt reduserte Elizabeth Lopez Aguilar avstanden mellom dem. Partneren hennes, også atletisk, ble med i løpet. Paret spurtet gjennom gangveiene på London-plattformen, til forbipasserendes forbauselse. Scenen, kort, men intens, tok raskt slutt: Elizabeth klarte å ta igjen mannen og blokkere veien hans, hjulpet av partneren sin. Tyven ble tatt på senga og gjorde ingen motstand.

Tyven gir opp uten kamp

Stilt overfor parets besluttsomhet og ute av stand til å konkurrere fysisk, ga lommetyven bort telefonen uten å krangle. Han snek seg deretter unna like diskret som han hadde kommet, sannsynligvis ivrig etter å unngå kontakt med myndighetene. Saken kunne ha endt der, men videoen av hendelsen, som utilsiktet ble tatt opp, vakte raskt oppmerksomhet på sosiale medier. Klippet, som er sett tusenvis av ganger, er like morsomt som det er overraskende.

«Han visste ikke hvem han tullet med.»

I et intervju med et britisk mediehus gjenfortalte Elizabeth hendelsen med en blanding av distanse og humor. «Jeg tror han ikke ante hvem han hadde med å gjøre», kommenterte hun, fortsatt overrasket over å ha funnet telefonen sin så raskt. For henne tjener dette uhellet først og fremst som en påminnelse: selv på overfylte steder er opportunistiske tyverier hyppige, og man må være årvåken til enhver tid, selv mens man spiller inn en enkel video.

En opplevelse uten juridiske konsekvenser

Til tross for tyveriet bestemte Elizabeth og partneren hennes seg for ikke å anmelde saken. Mannen hadde ikke vært voldelig og returnerte umiddelbart den stjålne gjenstanden. Paret foretrakk å legge hendelsen bak seg, da de ikke ville gjøre det til en juridisk sak. Den unge amerikanske kvinnen lærte likevel en lærdom av denne uhellet: i fremtiden ville hun aldri la telefonen sin være uten tilsyn, spesielt ikke i et turistområde.

I løpet av sekunder gikk Elizabeth Lopez Aguilar fra å være en enkel forbipasserende til en formidabel forfølger, og forvandlet et ransforsøk til en spektakulær fiasko. For tyven vil dette uhellet sannsynligvis forbli en minneverdig opplevelse.