39 ans, 1m78, la mannequin russe Irina Shayk au Carnaval de Rio !

La mannequin russe Irina Shayk a fait une entrée spectaculaire lors du Carnaval de Rio 2025. Connue pour ses défilés sur les podiums les plus prestigieux, cette icône de la mode a cette fois-ci incarné la joie, la fête et la culture brésilienne, dans un cadre bien différent de ses habituels catwalks. Au cœur du mythique Sambodrome de Rio, la top-modèle a illuminé la scène du défilé aux côtés de l’école de samba Beija-Flor de Nilópolis.

Un costume éblouissant signé Henry Filho

Pour cet événement, Irina Shayk a porté un costume éblouissant conçu par Henry Filho, un créateur brésilien reconnu pour ses créations somptueuses et souvent comparé au maître Yves Saint Laurent pour sa façon de mêler sensualité et glamour à l’énergie du carnaval. Ce costume scintillant mettait en valeur la silhouette de la mannequin, mesurant 1m78, avec un harnais bleu incrusté de strass et une coiffe imposante ornée de pierres précieuses et de plumes. La touche finale ? Une cape majestueuse de plumes noires et bleues, faisant écho aux ailes d’un oiseau tropical en plein vol, parfaite pour capturer la lumière et faire briller Irina à chaque mouvement.

Avant même que la fête ne commence, la mannequin a partagé sur ses réseaux sociaux les coulisses de cette transformation, montrant la minutie de son maquillage, de son costume et la joie qui l’animait à l’idée de prendre part à ce moment inoubliable. « Un rêve devenu réalité », a-t-elle écrit en légende, résumant parfaitement la magie de l’instant.

Une immersion totale dans la culture brésilienne

Avant le défilé, Irina Shayk a visité l’atelier de l’école de samba Beija-Flor, découvrant l’envers du décor de ce gigantesque événement. Là, elle a observé les artisans à l’œuvre, confectionnant avec passion les costumes et les chars qui défileront dans les rues de Rio. Dans un communiqué, Irina a exprimé sa profonde admiration pour cette tradition emblématique, se disant honorée de participer à ce célébrissime carnaval, symbole de l’unité et de la diversité du Brésil.

Bien que la samba ne soit pas son domaine de prédilection, Irina a accepté le défi avec enthousiasme. Pas question de se laisser intimider par les chorégraphies complexes de ce défilé géant ! Avec son charisme naturel, elle a réussi à captiver la foule, apportant une touche de glamour à la procession, tout en se fondant dans l’énergie festive qui régnait.

Un Carnaval sous le signe de la diversité et de l’inclusion

L’édition 2025 du Carnaval de Rio s’est démarquée par une thématique particulièrement forte : la diversité et l’inclusion. Ce fut l’occasion de célébrer les différentes cultures et identités qui composent le Brésil, mais aussi de rendre hommage aux communautés afro-brésiliennes, qui occupent une place essentielle dans l’histoire du carnaval. Irina, toujours sensible aux causes sociales, n’a pas manqué de souligner l’importance du travail des artisans, musiciens et danseurs, ces véritables héros qui font vivre cet événement chaque année.

Loin d’être un simple défilé de mode, ce carnaval a ainsi été un moment de fête, de partage et de reconnaissance. Un moment pour rappeler que la beauté se trouve dans la diversité, dans l’authenticité et dans l’expression de chaque individu. Irina Shayk, par sa présence, a contribué à cette belle célébration de la culture brésilienne et a prouvé une nouvelle fois que la mode, bien plus qu’une question de vêtements, est aussi une forme d’art et d’engagement.

De Milan à Rio : un enchaînement spectaculaire

Irina Shayk n’a pas fait que poser pour des photographes à Rio, elle a aussi enchaîné les événements de mode, prouvant une fois de plus sa polyvalence. Juste avant de s’envoler pour le Brésil, elle était à Milan, où elle a défilé pour des maisons de couture de renom telles que Dolce & Gabbana, Ferrari, Tod’s et Blumarine. De l’élégance sobre des podiums de la Fashion Week à l’exubérance colorée du Carnaval de Rio, Irina a une fois de plus montré qu’elle sait parfaitement jongler entre les mondes de la haute couture et de la fête populaire.

Avec cette apparition au Carnaval de Rio, Irina Shayk marque un tournant dans sa carrière, alliant glamour et plaisir de vivre, mode et culture populaire. À 39 ans, elle ne cesse de surprendre et de repousser ses limites, montrant que la beauté et le charisme n’ont pas d’âge, et que chaque nouvelle expérience peut être l’occasion de briller sous un nouveau jour.