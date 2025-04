Cette mannequin coréenne brille autant sur les podiums qu’en arts martiaux

Derrière les flashs, les talons et les robes haute couture se cache une combattante redoutable, littéralement. Jang Yoon-ju ne se contente pas d’enchaîner les défilés et les séances photo. Elle enchaîne aussi les uppercuts et les clés de bras. Mannequin et pratiquante de jiu-jitsu ou encore de kickboxing, cette femme est une force de la nature. Et surtout, elle ne rentre dans aucune case, sauf peut-être celle qu’elle redessine elle-même avec assurance et audace.

Une carrière de mannequin accomplie

Depuis ses débuts à l’âge de 17 ans, Jang Yoon-ju s’est imposée comme une figure incontournable des podiums. En 1997, elle faisait ses premiers pas dans l’univers de la mode, et depuis, elle n’a cessé de gravir les échelons, devenant l’un des visages les plus influents de la scène sud-coréenne.

Dans un milieu où les standards esthétiques sont souvent étroits, elle a su tracer sa propre voie avec un charisme qui fait mouche. Son allure, son énergie, sa prestance naturelle ont captivé les plus grands designers. Elle a prêté son image à d’innombrables campagnes publicitaires et foulé les podiums avec cette intensité qui donne envie d’applaudir même avant le final.

Jang Yoon-ju n’est pas qu’un joli minois ou une silhouette sculptée par la mode. Elle a aussi été mentor et animatrice de l’émission « Korea’s Next Top Model », où elle a formé, guidé et inspiré toute une nouvelle génération de mannequins.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 장윤주 JANGYOONJU (@yoonjujang)

Des talons aux tatamis

Ce qui rend Jang Yoon-ju encore plus fascinante, c’est ce que vous ne voyez pas forcément sur papier glacé. Car quand elle n’est pas en train d’éblouir sur les catwalks, elle est souvent… en train de s’entraîner au sol. Kickboxing, jiu-jitsu brésilien, etc. – elle explore sans relâche ces disciplines exigeantes, non pas pour cocher une case dans un programme de bien-être « à la mode », mais parce que cela fait profondément partie de son équilibre.

Dans un monde où l’on oppose encore souvent féminité et force physique, elle rappelle, par son simple exemple, qu’il est possible de conjuguer les deux. Elle envoie valser les clichés avec la même aisance qu’elle maîtrise un coup de pied retourné. Elle montre que prendre soin de son corps, ce n’est pas seulement une affaire d’esthétique, mais d’ancrage, de confiance, de puissance intérieure.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 장윤주 JANGYOONJU (@yoonjujang)

Une routine bien-être à son image

Pas besoin de lever des haltères 6 heures par jour pour rayonner. Jang Yoon-ju adopte une approche holistique, réfléchie et souple de son bien-être. En plus des arts martiaux, elle pratique le Pilates, l’entraînement en force et veille à écouter son corps. 2 à 4 séances par semaine, en fonction de son emploi du temps : pas de surenchère, juste ce qu’il faut pour se sentir en forme, centrée, et prête à affronter le monde (ou un ring, au choix).

Cette manière de prendre soin d’elle est inspirante. Pas de culte du « toujours plus », mais une vraie écoute de soi, une capacité à adapter ses efforts à son rythme de vie. Elle donne envie de reconsidérer notre propre routine, sans pression, mais avec cette dose d’amour et de respect que notre corps mérite.

Une source d’inspiration pour certaines femmes

Dans un secteur qui a longtemps glorifié une image uniforme de la beauté, Jang Yoon-ju incarne une rupture salutaire. Elle célèbre son corps pour ce qu’il est, pas uniquement pour ce à quoi il ressemble. Elle en fait un outil d’expression, de mouvement, de performance. Elle démontre que la beauté n’a pas de moule. Que l’assurance n’a pas besoin de permission. Que la puissance ne compromet jamais la grâce. Et surtout, elle montre que la réussite professionnelle n’exclut pas l’épanouissement personnel.

Qu’on peut concilier des passions différentes, parfois même apparemment opposées, et s’épanouir dans chacune d’elles. Elle redéfinit l’idée même de « féminité » : non comme une étiquette à coller, mais comme une force plurielle, libre et joyeusement assumée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 장윤주 JANGYOONJU (@yoonjujang)

Jang Yoon-ju est une femme entière, affirmée, qui sait ce qu’elle veut et qui l’incarne avec audace. Elle ne cherche pas à entrer dans les cases, elle les explose. Il y a dans son exemple une invitation à se reconnecter à soi-même, à ses passions, à ses forces – quelles qu’elles soient. Jang Yoon-ju incarne l’équilibre, la force intérieure, et cette joie profonde de vivre sa vérité, pleinement.