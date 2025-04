Cette mannequin grande taille pose en lingerie !

Ashley Graham continue de briller là où on ne l’attend pas. Icône du body positive et mannequin dite grande taille la plus influente de sa génération, elle électrise Instagram avec un nouveau cliché en lingerie signé Victoria’s Secret. Résultat : une pluie de likes et de compliments venus du monde entier.

Un parcours emblématique

Repérée à l’âge de 12 ans dans un centre commercial au Nebraska (États-Unis), Ashley Graham débute sa carrière de mannequin très jeune. C’est en 2016 qu’elle entre dans l’histoire en devenant la première mannequin dite grande taille à faire la couverture du célèbre Sports Illustrated Swimsuit Issue. Une apparition symbolique, qui marque un tournant dans l’industrie de la mode, encore trop souvent centrée sur des normes restrictives.

Depuis, elle enchaîne les collaborations avec des marques de renom, les campagnes de sensibilisation autour de l’acceptation de soi, et multiplie les prises de parole inspirantes sur les plateaux télé, dans ses livres ou sur ses réseaux sociaux. Loin de se limiter à son apparence, Ashley Graham est également animée par une volonté profonde de faire évoluer les mentalités. Elle parle ouvertement de son rapport au corps, de la maternité, des complexes, et de ce que signifie être une femme libre dans un milieu encore très codifié.

Une apparition qui électrise Instagram

Le 22 avril 2025, Ashley Graham a partagé un cliché sur son compte Instagram, la montrant posant en lingerie fine signée Victoria’s Secret. Sur la photo, elle est radieuse, arborant un body noir qui allie délicatesse et puissance. Les lignes sont épurées, le regard déterminé, le corps mis en valeur sans artifice.

Le cliché a rapidement généré une vague d’admiration : plus de 92 400 likes en moins de 48 heures, et des centaines de commentaires saluant sa beauté naturelle et son charisme. Parmi les réactions des internautes, on retrouve des éloges simples mais éloquents : « magnifique », « wow », « resplendissante », « une déesse ». Des mots qui reflètent l’impact émotionnel que suscite Ashley Graham auprès de sa communauté touchées par son authenticité.

Victoria’s Secret et l’ère de la diversité

Ce choix de lingerie n’est pas anodin. Victoria’s Secret, longtemps critiquée pour sa vision très étroite des corps, amorce depuis quelques années un virage stratégique vers plus d’inclusivité. Le fait qu’Ashley Graham prête son image à la marque illustre ce changement de cap. À travers cette collaboration, ce sont de nouveaux modèles de beauté qui s’imposent, plus représentatifs, plus réels, plus proches des femmes d’aujourd’hui.

En posant ainsi, sans filtre, Ashley Graham rappelle qu’il est possible d’être soi-même et d’être célébrée pour cela. Elle offre à ses abonnés une image forte, à la croisée de l’intime et du politique, où la lingerie devient un outil d’empowerment plutôt qu’un simple accessoire esthétique.

Ashley Graham n’est pas qu’un visage ou un corps : elle est une voix. Une voix qui porte les messages de nombreuses femmes invisibilisées par les diktats de la mode. Son influence va bien au-delà des podiums ou des campagnes publicitaires. Elle incarne un changement de regard, un renversement des normes, une affirmation de soi pleine de panache. En posant fièrement en lingerie, elle véhicule un message clair : la beauté ne connaît pas de taille unique.