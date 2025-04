Cette mannequin plus size éblouit dans une robe bustier originale

Avec son élégance naturelle et son engagement pour une mode inclusive, Candice Huffine s’impose depuis des années comme une figure majeure du mannequinat dit grande taille. Icône du body positive, entrepreneure et militante, elle continue de redéfinir les standards de beauté avec audace. Récemment, c’est sur Instagram que la mannequin américaine a de nouveau attiré tous les regards, grâce à une tenue argentée.

Une robe bustier argentée qui fait sensation

Dans un post publié sur son compte Instagram, Candice apparaît dans une robe bustier en dentelle argentée, délicatement structurée et subtilement brillante. La pièce, élégante et sculpturale, épouse sa silhouette avec justesse tout en mettant en valeur ses épaules nues. Le bustier, bien ajusté, souligne la prestance de la mannequin tandis que la dentelle apporte une touche de raffinement et de modernité.

Côté mise en beauté, Candice reste fidèle à son style : un maquillage doux, une chevelure lisse, et ce sourire éclatant qui fait partie de sa signature. Résultat : une allure à la fois glamour, assurée et inspirante.

Un modèle de confiance et d’inclusivité

Candice Huffine n’est pas seulement un visage connu de la mode : elle est aussi une voix engagée. À 40 ans, elle a défilé pour les plus grandes maisons (comme Prabal Gurung ou Christian Siriano) et posé pour des campagnes internationales. Surtout, elle utilise sa notoriété pour promouvoir une vision plus inclusive de la beauté.

Elle est également la fondatrice de Day/Won, une marque de vêtements de sport pensée pour toutes les morphologies, et co-propriétaire du café new-yorkais One Trick Pony. Toujours active sur ses réseaux, elle partage autant ses looks que ses pensées sur l’acceptation de soi et l’estime du corps.

À travers ce post en robe bustier argentée, Candice envoie un message simple mais puissant : la beauté n’a pas de taille. Elle incarne cette génération de mannequins qui bouleversent les codes et montrent qu’on peut être à la fois forte, stylée et fière de son corps.