À 44 ans, Jessica Alba sublime sa silhouette en robe sculptante

Léa Michel
@jessicaalba/Instagram

Lors de la soirée « Elle Women in Hollywood », Jessica Alba a confirmé son statut d’icône hollywoodienne. L’actrice et entrepreneuse américaine a foulé le tapis rouge dans une élégante robe noire sculptante, mettant en valeur sa silhouette.

Une apparition remarquée à Los Angeles

L’événement, organisé par le magazine ELLE US pour célébrer les femmes influentes de l’industrie du cinéma et du divertissement, a réuni de nombreuses personnalités. Jessica Alba a choisi une tenue chic et minimaliste, qui a immédiatement captivé l’attention des photographes. Sur les images, l’actrice rayonne, affichant un large sourire.

Un message inspirant sur les réseaux sociaux

Jessica Alba a ensuite posté plusieurs clichés de la soirée sur son compte Instagram, accompagnés du message : « Quelle belle soirée pour célébrer les femmes d’Hollywood. Félicitations à celles mises à l’honneur cette année », a-t-elle écrit. Ce message, à la fois simple et empreint de gratitude, a reçu des milliers de likes en quelques heures.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Jessica Alba (@jessicaalba)

Des internautes sous le charme

Dans les commentaires, les fans de Jessica Alba n’ont pas tari d’éloges. Beaucoup saluent sa « beauté intemporelle » et son « élégance naturelle ». « Elle est tellement belle », écrit un fan, tandis qu’un autre ajoute : « Elle ne change pas ». Ces réactions enthousiastes témoignent de l’attachement du public pour celle qui, depuis plus de 20 ans, incarne une femme forte et inspirante.

Avec cette apparition élégante, Jessica Alba confirme ainsi son statut d’icône hollywoodienne dont l’influence dépasse largement les tapis rouges. Entre sa carrière d’actrice, son engagement entrepreneurial et sa présence bienveillante sur les réseaux sociaux, elle demeure une figure admirée pour sa constance, son authenticité et sa capacité à inspirer.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Un moment bouleversant entre la princesse Kate et Jessie J : ce geste qui en dit long
Article suivant
Kate Winslet raconte sa rencontre en tenue « osée » avec le roi Charles

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

« Une beauté pure » : à 64 ans, Julianne Moore s’affiche sans maquillage

L’actrice et productrice américaine Julianne Moore fait sensation en adoptant un look naturel, affichant fièrement son visage sans...

Kate Winslet raconte sa rencontre en tenue « osée » avec le roi Charles

L’actrice et productrice britannique Kate Winslet est récemment revenue sur un moment inoubliable de sa carrière : sa...

Un moment bouleversant entre la princesse Kate et Jessie J : ce geste qui en dit long

Lors des Governors Awards 2025 (qui récompensent les personnalités du 7e art pour l'ensemble de leur œuvre), la...

Kristen Stewart ose un look capillaire « déroutant » (et sublime)

L'actrice, réalisatrice et interprète américaine Kristen Stewart a surpris ses fans lors des Governors Awards 2025 avec un...

Au naturel, cette athlète japonaise fait sensation à la plage

La joueuse de tennis japonaise et américaine Naomi Osaka continue d'éblouir ses fans au-delà des courts. Récemment, elle...

La dernière séance photo de cette actrice divise ses fans

Renate Reinsve, actrice norvégienne reconnue pour ses rôles avec le cinéaste Joachim Trier, suscite la controverse après une...