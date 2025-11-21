À 44 ans, Jessica Alba sublime sa silhouette en robe sculptante

Lors de la soirée « Elle Women in Hollywood », Jessica Alba a confirmé son statut d’icône hollywoodienne. L’actrice et entrepreneuse américaine a foulé le tapis rouge dans une élégante robe noire sculptante, mettant en valeur sa silhouette.

Une apparition remarquée à Los Angeles

L’événement, organisé par le magazine ELLE US pour célébrer les femmes influentes de l’industrie du cinéma et du divertissement, a réuni de nombreuses personnalités. Jessica Alba a choisi une tenue chic et minimaliste, qui a immédiatement captivé l’attention des photographes. Sur les images, l’actrice rayonne, affichant un large sourire.

Un message inspirant sur les réseaux sociaux

Jessica Alba a ensuite posté plusieurs clichés de la soirée sur son compte Instagram, accompagnés du message : « Quelle belle soirée pour célébrer les femmes d’Hollywood. Félicitations à celles mises à l’honneur cette année », a-t-elle écrit. Ce message, à la fois simple et empreint de gratitude, a reçu des milliers de likes en quelques heures.

Des internautes sous le charme

Dans les commentaires, les fans de Jessica Alba n’ont pas tari d’éloges. Beaucoup saluent sa « beauté intemporelle » et son « élégance naturelle ». « Elle est tellement belle », écrit un fan, tandis qu’un autre ajoute : « Elle ne change pas ». Ces réactions enthousiastes témoignent de l’attachement du public pour celle qui, depuis plus de 20 ans, incarne une femme forte et inspirante.

Avec cette apparition élégante, Jessica Alba confirme ainsi son statut d’icône hollywoodienne dont l’influence dépasse largement les tapis rouges. Entre sa carrière d’actrice, son engagement entrepreneurial et sa présence bienveillante sur les réseaux sociaux, elle demeure une figure admirée pour sa constance, son authenticité et sa capacité à inspirer.