Cette influenceuse chinoise de 33 ans fascine en tenue transparente

L’influenceuse et créatrice de contenus chinoise Emi Wong a une nouvelle fois captivé ses abonnés sur Instagram. Cap sur une série de photos prises en Italie !

Une vision d’élégance moderne

Connue pour son authenticité et son approche bienveillante du bien-être et du lifestyle, Emi Wong s’est imposée comme une figure influente en Asie, et au-delà. En publiant une série de photos prises en Italie, elle a fait sensation dans une robe noire transparente, sublimée par une mise en beauté élégante et des cheveux attachés.

Suivie par plusieurs millions de personnes sur les réseaux sociaux, elle partage avec naturel des instants de sa vie, qu’il s’agisse de ses routines sportives, de ses réflexions personnelles ou de moments plus exceptionnels, comme celui récemment immortalisé au lac de Côme.

Sur les clichés publiés le 12 avril 2025, elle apparaît dans une robe noire transparente, à la fois sensuelle et poétique. La tenue, signée The Wedding Gown, évoque l’élégance d’un conte moderne. Sa coiffure, simple et soignée, ainsi que son maquillage, réalisés par @sweetmoniiique, complètent ce tableau d’une grande finesse.

Une légende qui touche au cœur

Plus que les images, c’est sans doute la légende du post qui a provoqué le plus d’émotion. « The kind of night that made me feel like I wanna get married again. That magic still exists », écrit-elle. (« Ce genre de nuit qui me donne envie de me remarier. Cette magie existe encore »)

Une phrase douce et pleine de nostalgie qui a résonné chez de nombreux internautes. Dans les commentaires, on lit des messages de soutien, d’admiration, et parfois même d’identification. L’influenceuse semble évoquer à demi-mot une réflexion intime sur l’amour et le romantisme, sans pour autant céder à la mélancolie.

Un partenariat en toute transparence

Ce moment privilégié s’inscrivait dans une collaboration avec Alba Piedmont et Alba Indonesia, marques engagées dans des expériences de luxe axées sur le bien-être et la beauté. L’événement, organisé dans le décor idyllique du lac de Côme, visait à faire découvrir une gamme de soins dans un cadre exceptionnel.

Le photographe @kenanwibisono et l’agence @influencestar.id ont capturé la magie de la soirée, livrant des clichés qui ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant des milliers de likes et de partages.

Une présence qui dépasse l’esthétique

Si Emi Wong séduit par son image maîtrisée, c’est aussi sa sincérité qui lui vaut autant d’engagement. En partageant ses pensées sans jamais sombrer dans le voyeurisme, elle propose une forme d’influence apaisée, loin du sensationnel. Son message sur l’amour et la magie de certains instants rappelle que, derrière les projecteurs, se trouve une femme à la sensibilité profonde, capable de toucher un large public.

Dans un paysage numérique souvent saturé d’images travaillées à l’excès, Emi Wong réussit à se distinguer par une esthétique sobre et des messages sincères. Sa publication au lac de Côme témoigne d’un regard personnel sur les émotions humaines, tout en respectant son audience. Une élégance discrète mais puissante, fidèle à ce qu’elle incarne depuis ses débuts.