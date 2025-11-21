Kate Winslet raconte sa rencontre en tenue « osée » avec le roi Charles

L’actrice et productrice britannique Kate Winslet est récemment revenue sur un moment inoubliable de sa carrière : sa toute première rencontre avec le roi Charles III, alors prince de Galles, dans les années 1990. Invitée sur le plateau de Jimmy Kimmel Live!, elle a partagé les détails de cette anecdote.​

Une première arrivée royale… imprévue

C’est lors de la première du film « Sense and Sensibility » à Londres, en 1996, que la jeune Kate, alors âgée de 20 ans, croise la route du futur roi. Pensant simplement assister à l’événement, elle ne se doutait pas qu’elle rencontrerait Charles en personne ce soir-là. Son choix de tenue : un body noir tout en dentelle, accompagné d’un long manteau sombre.​

La panique juste avant la poignée de main

Kate Winslet raconte qu’au moment où le prince s’approche, elle réalise soudainement l’audace de sa tenue. Prise de panique, elle n’a qu’un réflexe : elle se réfugie précipitamment dans son manteau pour cacher ce qui devait l’être, juste avant de saluer Charles. L’actrice raconte cette scène avec beaucoup d’humour, se souvenant s’être répétée intérieurement : « Mon dieu ! », tout en se couvrant rapidement.​

Un lien royale qui évolue

Depuis ce jour, Kate Winslet a revu le roi Charles à plusieurs reprises, notamment lors de la cérémonie des King’s Foundation Awards à l’été 2025, où elle était accompagnée de Meryl Streep. L’actrice fait aujourd’hui partie des ambassadrices de la fondation du roi.​

En résumé, cet épisode, raconté avec autodérision par Kate Winslet, a fait sourire aussi bien le public que les animateurs de télévision. Cette rencontre inattendue est devenue l’un des souvenirs les plus marquants de l’actrice, qui prouve qu’un « faux-pas » vestimentaire peut parfois se transformer en une anecdote royale inoubliable.