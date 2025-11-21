Kate Winslet raconte sa rencontre en tenue « osée » avec le roi Charles

L’actrice et productrice britannique Kate Winslet est récemment revenue sur un moment inoubliable de sa carrière : sa toute première rencontre avec le roi Charles III, alors prince de Galles, dans les années 1990. Invitée sur le plateau de Jimmy Kimmel Live!, elle a partagé les détails de cette anecdote.
Une première arrivée royale… imprévue
C’est lors de la première du film « Sense and Sensibility » à Londres, en 1996, que la jeune Kate, alors âgée de 20 ans, croise la route du futur roi. Pensant simplement assister à l’événement, elle ne se doutait pas qu’elle rencontrerait Charles en personne ce soir-là. Son choix de tenue : un body noir tout en dentelle, accompagné d’un long manteau sombre.
La panique juste avant la poignée de main
Kate Winslet raconte qu’au moment où le prince s’approche, elle réalise soudainement l’audace de sa tenue. Prise de panique, elle n’a qu’un réflexe : elle se réfugie précipitamment dans son manteau pour cacher ce qui devait l’être, juste avant de saluer Charles. L’actrice raconte cette scène avec beaucoup d’humour, se souvenant s’être répétée intérieurement : « Mon dieu ! », tout en se couvrant rapidement.
Un lien royale qui évolue
Depuis ce jour, Kate Winslet a revu le roi Charles à plusieurs reprises, notamment lors de la cérémonie des King’s Foundation Awards à l’été 2025, où elle était accompagnée de Meryl Streep. L’actrice fait aujourd’hui partie des ambassadrices de la fondation du roi.
En résumé, cet épisode, raconté avec autodérision par Kate Winslet, a fait sourire aussi bien le public que les animateurs de télévision. Cette rencontre inattendue est devenue l’un des souvenirs les plus marquants de l’actrice, qui prouve qu’un « faux-pas » vestimentaire peut parfois se transformer en une anecdote royale inoubliable.