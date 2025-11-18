Kylie Jenner en mode ultra-glam : ces photos font tourner toutes les têtes

Kylie Jenner fait une nouvelle fois sensation sur Instagram avec une série de photos ultra-glamour mettant en avant un look « Butter Glam ». Ce maquillage jaune pâle, associé à un corset, a généré une vague de réactions enthousiastes.

Un look « Butter Glam » lumineux

Kylie Jenner a dévoilé son dernier maquillage baptisé « Butter Glam » : une harmonie de tons jaunes et dorés, sublimant son teint hâlé et sa silhouette. Le maquillage, avec ses paupières en jaune lumineux et ses lèvres nude glossy, s’accompagne d’un corset ajusté, soulignant le glamour du look.

Un véritable raz-de-marée sur les réseaux

Sa publication a provoqué un « tremblement de terre » sur Instagram : les fans se sont montrés unanimes, louant son audace, sa créativité et la beauté solaire de son makeup. Les commentaires affluent, saluant sa capacité à « imposer la tendance plutôt que la suivre ». Les éloges vont de « sublime » à « extraordinaire », confirmant l’effet viral de son look sur la communauté mode et beauté.

Avec ce look « Butter Glam », Kylie Jenner réaffirme ainsi son pouvoir d’influence. Elle inspire nombre de followers à tenter le maquillage solaire et à jouer avec les couleurs. Sa posture, à la fois glamour et fière, rappelle pourquoi elle reste une figure incontournable d’Instagram et de l’industrie cosmétique.