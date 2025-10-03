À 58 ans, Laura Dern défile sur un podium pour la première fois

Laura Dern a récemment écrit une nouvelle page de son histoire. À 58 ans, l’actrice oscarisée a fait ses débuts sur un podium en ouvrant le défilé Gabriela Hearst lors de la Fashion Week de Paris. Une apparition élégante, dans une robe longue aux appliqués floraux crème, avec une coupe sobre et poétique. Les cheveux détachés, légèrement ondulés, elle a avancé avec assurance, sans bijoux, laissant la tenue – et sa présence – parler d’elle-même.

Un symbole de liberté à contre-courant des standards

Connue pour ses rôles puissants dans « Big Little Lies » ou « Marriage Story », Laura Dern s’impose ici dans un tout autre rôle : celui d’une femme qui évolue, se réinvente et ose prendre sa place – même dans un milieu souvent obsédé par la jeunesse.

Ce moment a été salué par le public et les professionnels. Sur les réseaux sociaux, les commentaires sont unanimes : « Elle rayonne ! », « Enfin une femme de plus de 50 ans mise en avant sans être déguisée en trentenaire », ou encore « Elle prouve qu’on peut tout commencer à tout âge ».

Laura Dern for Gabriela Hearst SS26 pic.twitter.com/EivZ37UECW — Kea (@jacquemusx) October 1, 2025

L’actrice et productrice américaine Laura Dern n’est pas seulement actrice ou mère : elle est une femme libre, debout sur le podium, refusant les limites imposées par le temps ou les normes de l’industrie.

Laura Dern walking for gabriela hearst ss26 show in Paris. pic.twitter.com/xbd6g48QEb — 𝓐𝓻𝓽 𝓲𝓼 𝓪 𝔀𝓪𝔂 𝓸𝓯 𝓼𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓪𝓵 (@ArtinShots) October 1, 2025

À travers ce défilé, Laura Dern nous rappelle ainsi qu’il n’est jamais trop tard pour faire quelque chose pour la première fois. Son apparition sur le podium est bien plus qu’un moment de mode : c’est un message. Oui, on peut commencer à 58 ans. Oui, on peut briller sans correspondre aux standards. Et oui, c’est beau – profondément.