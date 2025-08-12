Halle Berry (58 ans) valide ce maillot qui s’adapte à toutes les morphologies

Un maillot une pièce chic et flatteur

Le choix d’Halle Berry s’est porté sur un maillot une pièce noir et blanc, le modèle « Aruba One Piece » de Monday Swimwear, au décolleté plongeant et au dos nu. Cette forme va au-delà de la simple esthétique : elle allonge visuellement la silhouette en mettant en valeur la poitrine et en rehaussant la taille. La coupe haute sur les hanches flatte également les jambes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Halle Berry (@halleberry)

Une silhouette sublimée pour toutes les morphologies

L’atout majeur de ce maillot réside dans son adaptabilité à toutes les morphologies. Le maintien qu’il procure assure confort et sécurité, tandis que le design valorise harmonieusement chaque forme (sur le site de la marque Monday Swimwear, il est disponible jusqu’au 46/48). Halle Berry incarne ainsi l’idée qu’un maillot de bain peut être à la fois mode et inclusif.

Le look estival complet d’une icône du style

Pour compléter son look de vacances, Halle Berry a ajouté un chapeau seau Dior et des lunettes de soleil blanches oversize, des accessoires parfaits pour se protéger du soleil avec style. Lors de son séjour, elle a aussi arboré des pièces complémentaires de la marque Monday Swimwear, confirmant son goût sûr pour les maillots conçus pour allier élégance et confort.

En affichant ce maillot sur ses réseaux sociaux, Halle Berry envoie un message fort : la confiance en soi et le style ne dépendent pas de l’âge. Son choix vestimentaire inspire les femmes à célébrer leur corps tout en adoptant des pièces adaptées à leurs besoins et leurs envies.

Halle Berry démontre ainsi que le maillot une pièce n’est pas démodé, mais bien une pièce maîtresse pour toutes celles qui veulent se sentir belles et à l’aise, quels que soient leur âge et leur silhouette.