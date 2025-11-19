« Il a menacé sa mère » : cette actrice coréenne maîtrise un cambrioleur armé chez elle

L’actrice et chanteuse sud-coréenne Im Jin-ah, plus connue sous le nom de scène Nana, a vécu une scène de terreur à son domicile. Un homme armé s’est introduit chez elle, menaçant sa mère avant d’être maîtrisé par les deux femmes. Cet incident, survenu à Guri, près de Séoul, a profondément choqué les fans de Nana et relance le débat sur la sécurité des célébrités en Corée du Sud.

Une intrusion violente

Selon les médias locaux et BBC, un homme d’une trentaine d’années s’est introduit dans la maison de Nana avec l’intention de dérober des objets de valeur. Armé, il a menacé la chanteuse et sa mère, exigeant de l’argent. Face à la panique, les deux femmes ont fait preuve d’un sang-froid remarquable, réussissant à le neutraliser avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Un acte de courage

L’agence de Nana a confirmé qu’elle et sa mère avaient agi avec bravoure pour maîtriser l’intrus. Durant l’affrontement, la mère de l’actrice a perdu connaissance. Toutes deux ont été transportées à l’hôpital pour recevoir des soins, tandis que le cambrioleur a également été hospitalisé, blessé durant la lutte. La police a interpellé l’homme pour « tentative de vol aggravé ».

Une star à la carrière bien remplie

Nana est connue pour sa double carrière dans la musique et la télévision. Révélée en 2009 avec le groupe de K-pop After School, elle s’est ensuite affirmée comme actrice dans plusieurs séries à succès, notamment « Kill It et Justice ». Sa réputation d’artiste talentueuse s’accompagne désormais d’une image de femme forte et déterminée, capable de se défendre face au danger.

View this post on Instagram A post shared by NANA (@jin_a_nana)

L’agression subie par Nana et sa mère aurait pu tourner au drame. Le courage et la réactivité des deux femmes ont évité le pire. Cet épisode révèle finalement une force humaine et une solidarité maternelle admirables face à la peur.