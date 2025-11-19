« Il a menacé sa mère » : cette actrice coréenne maîtrise un cambrioleur armé chez elle

Léa Michel
@jin_a_nana/Instagram

L’actrice et chanteuse sud-coréenne Im Jin-ah, plus connue sous le nom de scène Nana, a vécu une scène de terreur à son domicile. Un homme armé s’est introduit chez elle, menaçant sa mère avant d’être maîtrisé par les deux femmes. Cet incident, survenu à Guri, près de Séoul, a profondément choqué les fans de Nana et relance le débat sur la sécurité des célébrités en Corée du Sud.

Une intrusion violente

Selon les médias locaux et BBC, un homme d’une trentaine d’années s’est introduit dans la maison de Nana avec l’intention de dérober des objets de valeur. Armé, il a menacé la chanteuse et sa mère, exigeant de l’argent. Face à la panique, les deux femmes ont fait preuve d’un sang-froid remarquable, réussissant à le neutraliser avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Un acte de courage

L’agence de Nana a confirmé qu’elle et sa mère avaient agi avec bravoure pour maîtriser l’intrus. Durant l’affrontement, la mère de l’actrice a perdu connaissance. Toutes deux ont été transportées à l’hôpital pour recevoir des soins, tandis que le cambrioleur a également été hospitalisé, blessé durant la lutte. La police a interpellé l’homme pour « tentative de vol aggravé ».

Une star à la carrière bien remplie

Nana est connue pour sa double carrière dans la musique et la télévision. Révélée en 2009 avec le groupe de K-pop After School, elle s’est ensuite affirmée comme actrice dans plusieurs séries à succès, notamment « Kill It et Justice ». Sa réputation d’artiste talentueuse s’accompagne désormais d’une image de femme forte et déterminée, capable de se défendre face au danger.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NANA (@jin_a_nana)

L’agression subie par Nana et sa mère aurait pu tourner au drame. Le courage et la réactivité des deux femmes ont évité le pire. Cet épisode révèle finalement une force humaine et une solidarité maternelle admirables face à la peur.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Cette célèbre mannequin brésilienne encourage les femmes à porter cette coupe

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Cette célèbre mannequin brésilienne encourage les femmes à porter cette coupe

L'animatrice de télévision et conseillère en image brésilienne naturalisée française, Cristina Córdula, encourage les femmes à adopter une...

À 44 ans, Serena Williams rayonne en jupe après sa métamorphose physique

Icône du tennis mondial, Serena Williams continue de fasciner au-delà des courts. La championne affiche une nouvelle silhouette...

Jennifer Aniston fait sensation en renouant avec son style culte des années 90

Jennifer Aniston a récemment fait sensation en renouant avec son style culte des années 90 lors de la...

Zendaya fait fondre les fans avec ses boucles naturelles

L'actrice, productrice et mannequin américaine Zendaya rayonne autant par son talent que par son authenticité. En pleine période...

Kylie Jenner en mode ultra-glam : ces photos font tourner toutes les têtes

Kylie Jenner fait une nouvelle fois sensation sur Instagram avec une série de photos ultra-glamour mettant en avant...

« Où sont ses sourcils ? » : à 39 ans, cette mannequin relance cette tendance

La mannequin russe Irina Shayk a dernièrement fait sensation lors du lancement du calendrier Pirelli 2026 à Prague....