Cette célèbre mannequin brésilienne encourage les femmes à porter cette coupe

Fabienne Ba.
@cristinacordula/Instagram

L’animatrice de télévision et conseillère en image brésilienne naturalisée française, Cristina Córdula, encourage les femmes à adopter une coupe de cheveux courte, qui est devenue sa véritable signature. Son look emblématique séduit par son élégance et sa modernité.

Une coupe devenue une signature

Cristina Córdula n’a jamais porté de cheveux longs depuis ses débuts professionnels, préférant le carré court ou la coupe dite à la garçonne. Cette transition capillaire, conseillée à l’époque par un coiffeur lors d’un défilé à Milan, a changé sa carrière : elle est passée du quasi-anonymat à une figure incontournable des podiums et de la télévision. Sa coupe courte est devenue un symbole de caractère et de style.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Cristina Cordula (@cristinacordula)

Un choix plébiscité par de nombreuses femmes

Ce style ne séduit pas que Cristina. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses femmes témoignent de leur amour pour les cheveux courts, évoquant la praticité, la fraîcheur et la sensation de renouveau qu’elle procure. Le carré court est vanté pour son élégance naturelle, quel que soit l’âge. Ce look part aussi à contre-courant du diktat des cheveux longs.

En résumé, la coupe courte de Cristina Córdula incarne à la fois une affirmation de soi, une modernité élégante, et une invitation à oser le changement. En prônant cette coiffure, elle encourage les femmes à exprimer leur personnalité avec confiance et style.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
À 44 ans, Serena Williams rayonne en jupe après sa métamorphose physique

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

À 44 ans, Serena Williams rayonne en jupe après sa métamorphose physique

Icône du tennis mondial, Serena Williams continue de fasciner au-delà des courts. La championne affiche une nouvelle silhouette...

Jennifer Aniston fait sensation en renouant avec son style culte des années 90

Jennifer Aniston a récemment fait sensation en renouant avec son style culte des années 90 lors de la...

Zendaya fait fondre les fans avec ses boucles naturelles

L'actrice, productrice et mannequin américaine Zendaya rayonne autant par son talent que par son authenticité. En pleine période...

Kylie Jenner en mode ultra-glam : ces photos font tourner toutes les têtes

Kylie Jenner fait une nouvelle fois sensation sur Instagram avec une série de photos ultra-glamour mettant en avant...

« Où sont ses sourcils ? » : à 39 ans, cette mannequin relance cette tendance

La mannequin russe Irina Shayk a dernièrement fait sensation lors du lancement du calendrier Pirelli 2026 à Prague....

À 53 ans, Sofía Vergara sublime sa silhouette dans une robe sculptante

Sofía Vergara prouve une fois encore qu’elle maîtrise l’art de la mise en valeur avec une élégance intemporelle....