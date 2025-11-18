Cette célèbre mannequin brésilienne encourage les femmes à porter cette coupe

L’animatrice de télévision et conseillère en image brésilienne naturalisée française, Cristina Córdula, encourage les femmes à adopter une coupe de cheveux courte, qui est devenue sa véritable signature. Son look emblématique séduit par son élégance et sa modernité.

Une coupe devenue une signature

Cristina Córdula n’a jamais porté de cheveux longs depuis ses débuts professionnels, préférant le carré court ou la coupe dite à la garçonne. Cette transition capillaire, conseillée à l’époque par un coiffeur lors d’un défilé à Milan, a changé sa carrière : elle est passée du quasi-anonymat à une figure incontournable des podiums et de la télévision. Sa coupe courte est devenue un symbole de caractère et de style.

Un choix plébiscité par de nombreuses femmes

Ce style ne séduit pas que Cristina. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses femmes témoignent de leur amour pour les cheveux courts, évoquant la praticité, la fraîcheur et la sensation de renouveau qu’elle procure. Le carré court est vanté pour son élégance naturelle, quel que soit l’âge. Ce look part aussi à contre-courant du diktat des cheveux longs.

En résumé, la coupe courte de Cristina Córdula incarne à la fois une affirmation de soi, une modernité élégante, et une invitation à oser le changement. En prônant cette coiffure, elle encourage les femmes à exprimer leur personnalité avec confiance et style.