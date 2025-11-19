Elle perd près de 20 kilos, et son nouveau corps crée une vraie polémique

Fabienne Ba.
Extrait du film « Trainwreck »

L’humoriste, actrice et scénariste américaine Amy Schumer fait actuellement l’objet d’une vive polémique après avoir perdu près de 20 kilos et effacé de ses réseaux sociaux les photos mettant en avant son ancien corps. Cette transformation physique soulève des débats intenses autour du mouvement body positive et de la liberté individuelle.

Une perte de poids spectaculaire

Amy Schumer, connue pour être une égérie du body positive, a récemment révélé sa nouvelle silhouette plus mince. Sa démarche a suscité de nombreuses réactions, certaines personnes y voyant une évolution personnelle naturelle, d’autres soulignant l’importance de ne pas confondre choix individuel et pression sociale.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par @amyschumer

Une polémique sur les réseaux sociaux

Certains fans expriment leur surprise et leur tristesse, l’accusant de faire reculer le combat pour la diversité des corps porté par le body positive. D’autres rappellent que chaque personne doit avoir la liberté de choisir son corps sans être jugée, soulignant que ce mouvement vise avant tout l’acceptation de soi au-delà des apparences. Le débat s’enrichit aussi autour d’une inquiétude plus large face au regain d’ultramaigreur dans la mode et les médias.

Un témoignage d’authenticité

Amy Schumer elle-même affiche une grande transparence sur sa transformation. En légende d’un post Instagram elle explique : « Je n’ai pas supprimé mes anciennes photos parce qu’elles dataient d’avant une prétendue ‘perte de poids’. Cette histoire, c’est vous qui l’avez construite. J’ai toujours été fière de mon apparence. J’ai surtout travaillé à retrouver un corps sans douleur – et j’y suis enfin. Mon endométriose va mieux, mon dos guérit, je n’ai plus le syndrome de Cushing et mon visage a retrouvé son aspect normal. Je suis profondément reconnaissante d’être forte et en bonne santé, surtout pour mon fils. (…) Je me sens bien, forte, belle, et j’ai pris plaisir à partager cela. Je n’ai jamais cherché à documenter un ‘parcours de perte de poids’ (…) Ma priorité reste la santé. Mon poids continuera sûrement à fluctuer : je suis une femme en périménopause, sous traitement hormonal (…) ».

En résumé, la perte de poids d’Amy Schumer révèle les tensions actuelles autour des normes corporelles dans une société en quête de diversité et d’acceptation. Ce cas met en lumière la complexité du rapport au corps, où liberté individuelle et combats collectifs s’entremêlent, suscitant débats et réflexions nécessaires.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
« Il a menacé sa mère » : cette actrice coréenne maîtrise un cambrioleur armé chez elle
Article suivant
« Magnifique » : cette Miss France ose le blond et crée la surprise

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« Magnifique » : cette Miss France ose le blond et crée la surprise

Diane Leyre, Miss France 2022, a récemment fait sensation en adoptant un blond lumineux pour un shooting photo....

« Il a menacé sa mère » : cette actrice coréenne maîtrise un cambrioleur armé chez elle

L'actrice et chanteuse sud-coréenne Im Jin-ah, plus connue sous le nom de scène Nana, a vécu une scène...

Cette célèbre mannequin brésilienne encourage les femmes à porter cette coupe

L'animatrice de télévision et conseillère en image brésilienne naturalisée française, Cristina Córdula, encourage les femmes à adopter une...

À 44 ans, Serena Williams rayonne en jupe après sa métamorphose physique

Icône du tennis mondial, Serena Williams continue de fasciner au-delà des courts. La championne affiche une nouvelle silhouette...

Jennifer Aniston fait sensation en renouant avec son style culte des années 90

Jennifer Aniston a récemment fait sensation en renouant avec son style culte des années 90 lors de la...

Zendaya fait fondre les fans avec ses boucles naturelles

L'actrice, productrice et mannequin américaine Zendaya rayonne autant par son talent que par son authenticité. En pleine période...