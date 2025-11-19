Elle perd près de 20 kilos, et son nouveau corps crée une vraie polémique

L’humoriste, actrice et scénariste américaine Amy Schumer fait actuellement l’objet d’une vive polémique après avoir perdu près de 20 kilos et effacé de ses réseaux sociaux les photos mettant en avant son ancien corps. Cette transformation physique soulève des débats intenses autour du mouvement body positive et de la liberté individuelle.

Une perte de poids spectaculaire

Amy Schumer, connue pour être une égérie du body positive, a récemment révélé sa nouvelle silhouette plus mince. Sa démarche a suscité de nombreuses réactions, certaines personnes y voyant une évolution personnelle naturelle, d’autres soulignant l’importance de ne pas confondre choix individuel et pression sociale.

Une polémique sur les réseaux sociaux

Certains fans expriment leur surprise et leur tristesse, l’accusant de faire reculer le combat pour la diversité des corps porté par le body positive. D’autres rappellent que chaque personne doit avoir la liberté de choisir son corps sans être jugée, soulignant que ce mouvement vise avant tout l’acceptation de soi au-delà des apparences. Le débat s’enrichit aussi autour d’une inquiétude plus large face au regain d’ultramaigreur dans la mode et les médias.

Un témoignage d’authenticité

Amy Schumer elle-même affiche une grande transparence sur sa transformation. En légende d’un post Instagram elle explique : « Je n’ai pas supprimé mes anciennes photos parce qu’elles dataient d’avant une prétendue ‘perte de poids’. Cette histoire, c’est vous qui l’avez construite. J’ai toujours été fière de mon apparence. J’ai surtout travaillé à retrouver un corps sans douleur – et j’y suis enfin. Mon endométriose va mieux, mon dos guérit, je n’ai plus le syndrome de Cushing et mon visage a retrouvé son aspect normal. Je suis profondément reconnaissante d’être forte et en bonne santé, surtout pour mon fils. (…) Je me sens bien, forte, belle, et j’ai pris plaisir à partager cela. Je n’ai jamais cherché à documenter un ‘parcours de perte de poids’ (…) Ma priorité reste la santé. Mon poids continuera sûrement à fluctuer : je suis une femme en périménopause, sous traitement hormonal (…) ».

En résumé, la perte de poids d’Amy Schumer révèle les tensions actuelles autour des normes corporelles dans une société en quête de diversité et d’acceptation. Ce cas met en lumière la complexité du rapport au corps, où liberté individuelle et combats collectifs s’entremêlent, suscitant débats et réflexions nécessaires.