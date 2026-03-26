« J’ai déjà fréquenté une femme » : cette actrice parle librement de son vécu amoureux

Julia P.
@namtan.tipnaree / Instagram

L’actrice, chanteuse, mannequin et animatrice de télévision thaïlandaise Tipnaree Weerawatnodom a récemment suscité l’attention après avoir évoqué ouvertement son parcours sentimental lors d’une émission diffusée par GMMTV. Invitée à discuter de ses projets et de son évolution professionnelle, elle a également partagé des éléments personnels concernant sa vision des relations amoureuses.

Une actrice en pleine ascension

Au cours de l’entretien, Tipnaree Weerawatnodom a expliqué avoir vécu des relations avec des personnes de différents genres. Elle a souligné que, selon elle, l’essentiel repose sur les sentiments et le respect mutuel, résumant son point de vue par l’idée que « l’amour est l’amour ». Cette déclaration s’inscrit dans une démarche de transparence déjà amorcée par l’actrice, qui avait précédemment évoqué son identité queer : « J’ai fréquenté un homme, j’ai fréquenté une femme, chaque amour est beau ».

Connue pour ses rôles dans plusieurs productions télévisées, Tipnaree Weerawatnodom connaît une visibilité croissante grâce à la série « Girl Rules », centrée sur les relations humaines dans l’univers de la mode. Son interprétation a contribué à renforcer sa notoriété auprès du public, notamment auprès d’une audience attentive aux récits contemporains et à la diversité des parcours représentés à l’écran.

Une vision inclusive des relations

Dans ses propos, Tipnaree Weerawatnodom a évoqué son parcours scolaire dans un établissement réservé aux filles. Elle a également expliqué avoir ressenti des sentiments pour une personne ne se définissant pas dans les catégories traditionnelles de genre, rappelant que chaque expérience personnelle est unique.

Son témoignage s’inscrit dans un mouvement plus large de personnalités publiques choisissant de partager leur vécu afin de contribuer à une meilleure compréhension de la diversité des identités et des orientations. Cette prise de parole a suscité de nombreuses réactions en ligne, plusieurs internautes saluant la sincérité de l’actrice et son message d’inclusion.

Une parole qui résonne auprès du public

En évoquant son expérience de manière ouverte, Tipnaree Weerawatnodom participe à la visibilité de parcours variés dans l’industrie du divertissement. Ce type de témoignage contribue à élargir la représentation des identités dans les médias, tout en favorisant des discussions autour de l’acceptation et du respect des différences.

La démarche de Tipnaree Weerawatnodom s’inscrit ainsi dans une évolution progressive des discours publics, où les artistes choisissent parfois de partager leur vécu pour encourager une vision plus inclusive des relations humaines.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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