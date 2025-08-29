Anne Hathaway chute en escarpins : « Elle tombe même avec style »

Sur le tournage new-yorkais de « The Devil Wears Prada 2 », Anne Hathaway a prouvé que même une chute pouvait devenir un moment de grâce. Aperçue descendant un perron rose dans une tenue chic – blouse imprimée, jupe noire, lunettes de soleil et escarpins – l’actrice a perdu l’équilibre après la casse de sa chaussure droite. Résultat : une chute en arrière, une jambe repliée sous elle et ses cheveux lâchés venant brièvement couvrir son visage.

L’autodérision au rendez-vous

Loin de se laisser déstabiliser, l’actrice oscarisée s’est immédiatement relevée, déclarant avec humour « I’m fine » (« Je vais bien ») avant de lever les bras comme une gymnaste terminant sa routine. Quelques instants plus tard, elle riait et serrait dans ses bras un membre de l’équipe technique, visiblement ravie de tourner cet incident à la dérision.

L’épisode a eu suffisamment d’écho pour qu’Anne Hathaway elle-même en rie sur Instagram. Elle a partagé une vidéo humoristique comparant cette nouvelle chute à celle – restée célèbre – dans « The Princess Diaries ». « Twenty years later, still falling for you… » a-t-elle légendé (« Vingt ans plus tard, je tombe toujours amoureuse de toi… »), dans un clin d’œil aussi attendrissant qu’autodérisoire. Reste à savoir si cette chute était prévue par le scénario ou si elle sera finalement intégrée au film. En tout cas, elle n’a pas interrompu le tournage, qui s’est poursuivi comme prévu.

Un tournage très attendu

L’événement s’est déroulé dans le cadre du tournage de « The Devil Wears Prada 2 », la suite très attendue du film culte sorti en 2006. Anne Hathaway y reprend son rôle d’Andy Sachs, l’ex-assistante de la redoutable Miranda Priestley, à nouveau incarnée par Meryl Streep. Emily Blunt et Stanley Tucci sont également de retour, tandis que de nouveaux visages viennent enrichir le casting, dont Lucy Liu, Pauline Chalamet et B.J. Novak.

Le tournage a débuté cet été à New York et s’inscrit dans la continuité de l’univers impitoyable de la mode. Peu d’informations ont filtré sur le scénario, mais le retour de ces personnages iconiques promet un mélange d’humour acide, de glamour et de réflexions contemporaines sur les médias et l’image.