Sur un yacht, cette gymnaste olympique fête ses 29 ans sous le soleil

Sur un yacht sous le soleil, la gymnaste artistique américaine Simone Biles a récemment célébré ses 29 ans avec des photos estivales partagées sur Instagram, qui mettent en lumière son bonheur communicatif.

Une escapade luxueuse pour entrer dans la trentaine

Le 14 mars 2026, la championne aux 11 médailles olympiques a fêté son anniversaire lors d’une virée en yacht, immortalisée dans un carrousel Instagram légendé « this is 29 ». Parmi les clichés, on la découvre debout sur le pont, portée par un vent léger, entourée de ballons blancs et dorés, dans une tenue noire décontractée.

Simone Biles alterne aussi les styles : un ensemble noir fluide sur le bateau, puis une robe en cuir marron avec talons assortis pour une soirée chic, et une robe cachemire jaune pâle vaporeuse sur balcon face à l’horizon urbain. Ces tenues transitent du sportswear balnéaire au urbain, reflétant sa polyvalence mode post-Olympiades.

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Réactions enthousiastes de fans et proches

Le post explose avec des milliers de likes : son mari, le joueur de football américain Jonathan Owens, commente « Plus belle que jamais 💜 », tandis que fans et athlètes comme le danseur et chorégraphe professionnel australien/américain Sasha Farber déversent émojis festifs. « Trop belle ! » : l’authenticité de Simone Biles, après ses révélations récentes sur son corps, touche particulièrement, célébrant une femme confiante dans sa peau.

Une année charnière après les JO de Paris

Après ses exploits aux JO 2024 et son déménagement à Indianapolis pour suivre son mari Jonathan chez les Colts, Simone Biles entame ses 29 ans en pleine renaissance personnelle. Ces images yacht incarnent un équilibre parfait entre détente méritée et rayonnement public.

En résumé, Simone Biles transforme ses 29 ans en moment de joie pure sur yacht, affichant sa silhouette d’athlète avec une aisance inspirante. Une championne qui brille autant dans l’eau que sous les projecteurs.