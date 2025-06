Adriana Karembeu évoque une période délicate avec sa fille Nina

Depuis qu’elle est devenue maman en 2018, Adriana Karembeu partage régulièrement des fragments de sa vie de mère, entre tendresse, vigilance et franchise. Récemment, l’animatrice et ex-mannequin s’est exprimée sur une phase particulièrement éprouvante qu’elle a traversée avec sa fille Nina, aujourd’hui âgée de 6 ans.

Une maman attentive face à une enfant peu gourmande

Interrogée par Gala à l’occasion de sa collaboration avec la maison Lenôtre, Adriana Karembeu a révélé qu’elle avait dû faire preuve d’une grande patience et d’ingéniosité face aux habitudes alimentaires de sa fille. « Elle ne voulait pas trop manger », a-t-elle confié. Une situation qui a perduré jusqu’aux 4 ans de l’enfant, suscitant chez la mère une inquiétude grandissante.

Cette réticence à manger, Adriana l’avait déjà connue personnellement, mais elle s’est retrouvée démunie en tant que parent. Consciente des enjeux pour la santé de sa fille, elle a cherché des moyens créatifs d’introduire certains aliments dans ses repas, sans jamais forcer, toujours en cherchant à susciter l’intérêt.

Des brocolis transformés en crocodiles

Pour faire accepter les légumes à Nina, Adriana Karembeu a misé sur l’imaginaire et le jeu. « Je lui ai dit : ‘Chérie, un brocoli, c’est comme un crocodile !’ », raconte-t-elle avec humour. Ce simple détournement ludique a suffi à éveiller la curiosité de l’enfant et à lui faire goûter – et accepter – cet aliment souvent mal aimé.

Ce témoignage illustre la créativité dont Adriana Karembeu a fait preuve pour surmonter une difficulté parentale courante : nourrir un enfant dont l’appétit semble absent. Elle a ainsi réussi à établir une relation positive avec l’alimentation, en s’adaptant au rythme et aux préférences de sa fille.

Une appétence surprenante pour la viande

Si les légumes ont longtemps posé problème, d’autres aliments ont trouvé grâce aux yeux (et au palais) de Nina. « Elle est très viandarde », déclare Adriana. Une anecdote l’a particulièrement marquée : « Je coupe son steak et elle me dit : ‘Maman, tu peux me donner du gras ?’ ». Une demande qui a déconcerté sa mère, étonnée par les goûts déjà bien affirmés de sa fille.

Cette remarque spontanée, pleine de naturel, reflète une complicité forte entre Adriana Karembeu et sa fille Nina. Elle souligne aussi combien Nina s’approprie déjà ses choix alimentaires, ce qui amuse autant que cela intrigue sa maman.

Une relation mère-fille fusionnelle et assumée

Au-delà des anecdotes culinaires, Adriana Karembeu insiste sur l’importance centrale que tient sa fille dans sa vie. Dans une autre interview donnée début mai, elle déclarait d’ailleurs : « Moi, je suis un package : c’est moi et ma fille. On prend ou on ne prend pas ». Une phrase qui résume bien son engagement maternel et les priorités qu’elle fixe dans sa vie personnelle.

Cette approche ferme, mais bienveillante, montre une volonté claire de faire passer les besoins de son enfant avant tout, y compris dans ses relations amoureuses. Aujourd’hui en couple avec le chanteur, parolier et acteur français Marc Lavoine, elle rappelle que cette union ne peut exister que dans le respect de cet équilibre familial.

Une mère sincère, loin des discours idéalisés

Adriana Karembeu n’hésite pas à évoquer les doutes, les difficultés et les tâtonnements qui accompagnent la parentalité. Elle ne prétend pas détenir de recette miracle, elle partage simplement avec transparence ce qu’elle a vécu : l’inquiétude, les petites victoires du quotidien, l’adaptation nécessaire à chaque étape du développement de Nina.

Cette parole sincère est précieuse dans un espace public où la maternité est encore trop souvent idéalisée. En évoquant cette période délicate avec sa fille, Adriana Karembeu donne à voir une parentalité à la fois réaliste et profondément aimante.