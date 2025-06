Cara Delevingne : une déclaration d’amour en plein cœur de la Pride

Le 1er juin 2025, Cara Delevingne a célébré le lancement du Mois des Fiertés en participant à la parade WeHo Pride à West Hollywood, en Californie (États-Unis). Aux côtés de sa compagne, la chanteuse Minke, le mannequin britannique a partagé un moment de tendresse en embrassant sa partenaire devant la foule.

Une apparition engagée et remarquée

Vêtue d’un débardeur blanc court, d’un gilet en perles vintage et de bermudas noirs, Cara Delevingne a attiré tous les regards dans une décapotable rouge, saluant la foule avec un large éventail multicolore. À ses côtés, Minke, complice et rayonnante, agitait elle aussi un éventail haut en couleur. Ensemble, elles ont incarné un message simple et puissant : l’amour, sous toutes ses formes, mérite d’être célébré.

L’actrice et mannequin n’a pas hésité à partager plusieurs clichés de cette journée sur Instagram. On l’y voit souriante, embrassant tendrement Minke, ou encore posant avec d’autres figures publiques comme Nava Mau, révélée dans la série « Mon petit renne ». Paris Hilton, également présente, a adressé un message de soutien chaleureux à son amie : « Je t’aime tellement, ma sœur. Joyeux mois des fiertés ! ».

Une histoire d’amour authentique

Cara Delevingne et Minke, de son vrai nom Leah Mason, s’apprêtent à célébrer 3 ans de relation ce 5 juin 2025. Leur histoire ne date pas d’hier : elles se sont rencontrées à l’adolescence dans un pensionnat anglais, avant de se retrouver des années plus tard à un concert. C’est à ce moment-là que leur relation a véritablement débuté.

Aujourd’hui, Minke est une musicienne établie, ayant sorti son premier album « The Tearoom » en 2019. Installée à Los Angeles, elle continue de cultiver ses racines britanniques. Dans une interview donnée à Elle UK en 2023, Cara confiait : « Ma petite amie est vraiment merveilleuse. Le fait d’avoir cette relation avec elle m’a rendue heureuse et à l’aise avec qui je suis ».

Un couple visible, un message fort

Depuis son coming out en tant que pansexuelle en 2020, Cara Delevingne est devenue l’une des figures les plus vocales de la scène LGBTQ+ internationale. Sa présence à la WeHo Pride lui a valu cette année le titre de « guardian icon », soulignant son engagement pour la défense des droits et la représentation queer.

Le couple qu’elle forme avec Minke offre une image rafraîchissante de l’amour lesbien dans la sphère médiatique, trop souvent ignoré ou stéréotypé. En célébrant leur amour sans filtre, elles contribuent à normaliser toutes les formes de relations et à renforcer les modèles de représentation.

Le Mois des Fiertés : une histoire de luttes et de mémoire

Chaque année, le mois de juin devient une scène mondiale de visibilité pour les personnes LGBTQIA+. L’origine de cette célébration remonte aux émeutes de Stonewall à New York, en juin 1969, déclenchées suite à une descente de police dans un bar gay. Ces événements ont marqué un tournant dans la lutte pour les droits civiques des personnes queer, donnant naissance à ce qui deviendra plus tard la Pride.

Depuis, les marches et événements organisés dans le monde entier permettent non seulement de célébrer les avancées, mais aussi de rappeler que les droits LGBTQ+ restent fragiles dans de nombreux pays. La Pride est autant une fête qu’un acte militant. Et chaque personnalité publique qui s’y engage renforce la portée de ce message : aimer librement ne devrait jamais être un privilège, mais un droit fondamental.

En embrassant sa compagne devant des milliers de personnes, Cara Delevingne ne fait pas que vivre son amour au grand jour : elle revendique ainsi sa place, leur place, dans une société en pleine évolution. Son engagement, allié à son influence, envoie un signal fort : la fierté n’est pas un slogan, mais une posture courageuse. Et c’est avec des gestes simples, mais puissants, que l’on continue à faire avancer les choses.