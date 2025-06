Dire qu’on va bien est souvent une réponse automatique, un réflexe de surface. Sauf que derrière ce masque social se cache une vérité plus nuancée : personne ne va bien tout le temps – et c’est parfaitement normal, comme l’explique la chanteuse Pomme.

Apprendre à ne pas aller bien : pourquoi l’inconfort psychique fait aussi partie de l’équilibre

Dans une société qui valorise la productivité et la performance, l’idée même de vaciller est perçue comme une faiblesse. Pourtant, cette instabilité émotionnelle est universelle. Et chez certaines personnes, elle devient même une matière de réflexion, un levier de transformation personnelle. C’est le cas de la chanteuse Pomme, qui aborde ouvertement ses états intérieurs fluctuants, refusant les injonctions au bonheur constant.

Sa confession résonne avec force : « En fait, aller bien constamment, ça n’existe pas ». Loin d’un aveu d’échec, ces mots traduisent une lucidité rare. Ils rappellent que la santé mentale n’est pas un état figé, mais un processus – vivant, mobile, parfois chaotique.

L’anxiété comme signal, pas comme anomalie

Pour beaucoup, les phases de mal-être sont vues comme des anomalies à corriger au plus vite. Or, elles peuvent être des indicateurs précieux. « Je me rends compte qu’il y a des moments où je suis envahie par des pensées obsessionnelles, ou des peurs de ne pas être à la hauteur. Et au lieu de les fuir, j’essaie maintenant de les observer », explique Pomme dans une vidéo réalisée avec Konbini et le Groupe VYV.

Ce changement de posture est central : il ne s’agit plus de supprimer le malaise, mais d’apprendre à le comprendre. C’est ici qu’interviennent les outils thérapeutiques, notamment ceux proposés par la TCC (thérapie cognitive et comportementale).

La TCC, ou comment apprivoiser ses pensées

Concrète et structurée, la TCC part du principe que nos pensées influencent nos émotions et nos comportements. En identifiant les mécanismes internes – pensées automatiques, croyances limitantes – elle permet de désamorcer certains automatismes anxiogènes.

La chanteuse Pomme témoigne de cette efficacité : chaque semaine, elle reçoit de sa thérapeute des exercices ciblés. Par exemple ? S’accorder 5 minutes de silence, sans distraction. « C’est inconfortable, mais ça me permet de voir ce qui tourne en boucle dans ma tête. Et souvent, je découvre des choses que je n’aurais jamais identifiées en courant partout », confie-t-elle.

Ce type d’exercice n’a rien d’anodin : il transforme un moment de mal-être en terrain d’apprentissage. Il ne s’agit pas de « faire taire » l’esprit, mais d’écouter ce qu’il dit avec honnêteté et patience.

Se former pour aider (et s’aider)

Comprendre ses propres fluctuations mentales, c’est une chose. Savoir comment réagir face à celles des autres en est une autre. Florent Martel, ambulancier et formateur en santé mentale, milite pour la démocratisation des premiers secours psychiques. Une démarche qui, selon lui, devrait être aussi évidente que celle d’apprendre à faire un massage cardiaque.

Reconnaître les signes de mal-être, savoir écouter sans juger, proposer une aide adaptée : ces gestes simples peuvent changer des vies. Et surtout, ils brisent le tabou persistant autour de la souffrance psychique. « On a tous connu des jours sans. Le plus dur, c’est de croire qu’on est seul à les traverser », explique-t-il.

L’art de ralentir, ou comment se reconnecter

Loin des recettes miracles, c’est souvent la régularité de petits gestes qui permet de se stabiliser. Pour l’auteure-compositrice-interprète, musicienne et actrice française Pomme, cela passe par exemple par le yoga, un journal quotidien, et une certaine discipline dans l’écoute de soi. « Ce n’est pas une quête de bonheur permanent. C’est juste essayer de ne pas se laisser envahir », dit-elle.

Dans une époque saturée de sollicitations, ralentir devient un acte de résistance. Ralentir pour mieux ressentir, mieux comprendre, mieux réagir. La santé mentale ne se joue pas uniquement dans le cabinet d’un psychiatre, mais dans chaque moment où l’on choisit d’être présent à ce qui nous traverse.

Il est temps de cesser de considérer le mal-être comme une erreur de parcours. Il est, au contraire, une composante essentielle de notre humanité. Apprendre à le reconnaître, l’accueillir, et en tirer des enseignements, c’est se donner les moyens de traverser la vie avec plus de justesse. En partageant ses propres outils, Pomme rappelle que personne n’est seul face à ces vagues intérieures.