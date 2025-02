Doechii : cette nouvelle icône de mode que toutes les marques se disputent

Le 2 février 2025 a marqué une étape déterminante dans la carrière de Doechii. À seulement 26 ans, elle a intégré le cercle exclusif des lauréates d’un Grammy Award pour le « meilleur album rap de l’année ». Issue de Tampa, en Floride, Doechii, de son vrai nom Jaylah Ji’mya Hickmon, s’est imposée comme une artiste aux multiples facettes, alliant talent musical et flair pour la mode. Depuis ses débuts en 2016, elle a su transformer son style unique en une véritable signature, captivant tant les fans que l’industrie.

Une ascension fulgurante dans le rap

Doechii ne se contente pas de suivre les codes établis du rap : elle les réinvente. Sa mixtape « Alligator Bites Never Heal » sortie en 2024 a propulsé sa carrière, faisant d’elle une référence incontournable du rap contemporain. Sa capacité à écrire et interpréter des textes authentiques, teintés d’une sensibilité rare, lui a valu l’admiration de ses pairs.

Récompensée lors des Grammy Awards, elle se positionne désormais parmi les grands noms du rap, à l’image de la rappeuse et actrice Lil Kim, de la rappeuse, actrice et mannequin Foxy Brown ou encore la rappeuse et actrice Eve, tout en apportant sa touche personnelle et innovante.

Un impact fort sur l’univers de la mode

La montée en puissance de Doechii ne se limite pas à la musique. Elle se distingue également par son sens aigu du style, qui lui permet de s’imposer comme une nouvelle icône de mode. Le 25 février 2025, lors du premier jour de la Fashion Week de Milan, la jeune rappeuse a marqué les esprits au défilé des 30 ans de de la maison de couture Dsquared2.

Dans un moment fort de la soirée, c’est un tank qui fait irruption sur le podium pour laisser place à Doechii. Sur des talons aiguilles, vêtue d’un shorty et d’une doudoune kaki, elle a entamé une course effrénée, captivant les photographes et le public présent. Ce geste, rappelant par certains aspects l’allure légendaire de Naomi Campbell sur les podiums de Dean et Dann Caten (créateurs et directeurs artistiques de la maison de couture Dsquared), a affirmé sa place en tant que nouvelle référence mode.

Une performance scénique et engagée

Non contente de faire sensation sur le tapis rouge, Doechii prouve également son talent sur scène. Rappelée lors du défilé, elle interprète son titre « Alter Ego » en duo avec la rappeuse JT, entourée des fondateurs de Dsquared2. Dans l’un de ses morceaux, elle se décrit comme « la Madonna du hip-hop, la version trap de Grace Jones », illustrant parfaitement son audace et son ambition de repousser les limites, tant musicales que stylistiques.

Un modèle de diversité et d’engagement

Au-delà de son succès, Doechii utilise sa notoriété pour valoriser la diversité de la féminité noire. Son style, oscillant entre androgynie et tenues flamboyantes comme la fameuse « naked dress » portée aux VMAs 2023, démontre qu’il existe une multitude de façons d’exprimer sa beauté et sa force. La rappeuse soutient ardemment les créateurs émergents, comme le Latino-Américain Willy Chavarria, dont les collections racontent des histoires de vie et réinventent les codes de la masculinité.

Doechii incarne ainsi une révolution culturelle et stylistique. Récompensée pour son talent musical et saluée pour son influence dans la mode, elle se positionne comme une figure emblématique d’une nouvelle ère où l’expression de soi et la diversité sont reines. Son parcours, ses performances scéniques et ses engagements témoignent d’une volonté farouche de redéfinir les standards.