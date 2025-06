Angelina Jolie fête ses 50 ans : retour sur ses looks qui ont enflammé les médias

Depuis peu cinquantenaire, Angelina Jolie est une figure intemporelle du glamour hollywoodien. Actrice engagée, réalisatrice, ambassadrice humanitaire… et icône de style. Depuis ses débuts, chacune de ses apparitions a marqué les esprits : souvent élégante, toujours inoubliable. À l’occasion de cet anniversaire symbolique, retour sur 5 looks qui ont forgé sa légende médiatique.

1. Le look en cuir dans Mr. & Mrs. Smith

Difficile d’oublier le bustier en cuir noir ultra-moulant qu’Angelina Jolie portait dans le film Mr. & Mrs. Smith (2005). En duo avec Brad Pitt, elle y incarne une tueuse à gages implacable. Le look, combinant bustier vinyl, résille et posture déterminée, est devenu l’un des plus iconiques de sa carrière.

2. La photo rousse avec Winona Ryder (1999)

Cette photo de 1999, où elle pose aux côtés de Winona Ryder, a fait le tour du monde. Cheveux roux tirant sur l’auburn, regard perçant, silhouette épurée : Angelina Jolie y dégage une intensité captivante. Ce cliché, pris peu après leur collaboration sur « Une vie volée », reflète une période charnière de sa carrière, où elle s’impose comme la star montante la plus intrigante de sa génération.

3. Le portrait en noir et blanc de ses débuts : la révélation d’un visage

Dans cette image sobre mais puissante, une très jeune Angelina, cheveux lissés, pose en noir sur fond neutre. Ce portrait en noir et blanc met en lumière ce qui deviendra sa signature : des traits sculptés, une bouche charnue, un regard franc. Cette photo de jeunesse circule encore aujourd’hui tant elle symbolise la naissance d’une icône.

4. En Lara Croft dans Tomb Raider : l’icône d’action

Sa tresse plaquée, son débardeur ajusté et sa silhouette athlétique ont marqué toute une génération. En incarnant Lara Croft, héroïne du jeu vidéo culte, Angelina Jolie entre dans la légende des personnages féminins forts du cinéma d’action. Elle impose un archétype nouveau : celui de l’héroïne puissante, agile, et charismatique. Ce look est encore aujourd’hui cité comme une référence pop majeure.

5. En muse de Guerlain : élégance et tatouages affichés

Dernier exemple en date : sa participation à la campagne « Mon Guerlain Florale ». Épaules dénudées, lèvres rouges et regard doux, Angelina Jolie y affiche ses tatouages en toute liberté, sans artifice ni camouflage. Une manière subtile d’unir les deux versants de son image publique : le glamour classique et la modernité affirmée. Le cliché, largement repris par la presse, résume parfaitement son évolution stylistique.

Angelina Jolie n’a jamais été qu’une simple actrice. Son rapport à l’image, à la mode et à son corps a toujours été assumé, réfléchi, parfois même politique. À 50 ans, elle continue de fasciner, non seulement par ses choix de carrière, mais aussi par sa capacité à incarner tour à tour la force, la vulnérabilité, ou l’élégance absolue. Une chose est sûre : son influence sur la culture visuelle contemporaine est loin d’être terminée.