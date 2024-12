Qui est Liz, la blonde à la beauté pure coréene ?

Kim Jiwon, mieux connue sous son nom de scène Liz, est une chanteuse et danseuse sud-coréenne talentueuse, évoluant sous le label Starship Entertainment. Elle s’est rapidement imposée comme la voix principale du groupe féminin IVE, capturant l’attention des fans du monde entier grâce à son charisme et à ses performances exceptionnelles.

Révélation en tant que membres d’IVE

Le 12 novembre 2021, Liz a été officiellement dévoilée comme la deuxième membre du groupe IVE. Cette révélation a suscité une grande excitation parmi les fans, anticipant l’arrivée d’un nouveau groupe prometteur sur la scène K-pop. Le groupe a fait ses débuts officiels le 1er décembre 2021 avec leur premier album single intitulé « ELEVEN », qui a rapidement grimpé les charts et consolidé la position d’IVE dans l’industrie musicale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 리즈 LIZ (@liz.yeyo)

Succès de « ELEVEN »

Le single « ELEVEN » a non seulement marqué le début officiel d’IVE, mais a également démontré la capacité du groupe à produire des hits accrocheurs et bien produits. La participation de Liz en tant que voix principale a été particulièrement saluée, mettant en avant son talent vocal et sa présence scénique.

Collaboration avec (G)I-DLE et Aespa

Le 10 novembre 2023, Starship Entertainment a annoncé que Liz participerait au single de collaboration spécial intitulé « Nobody », aux côtés de Soyeon de (G)I-DLE et Winter d’aespa. Ce projet a été très attendu par les fans, réunissant des artistes de renom pour créer une performance mémorable. Le single a été officiellement lancé le 16 novembre 2023, recevant un accueil enthousiaste tant de la critique que du public.

Projets individuels et collaborations avec des marques de luxe

Depuis son entrée dans le groupe IVE, Liz a également exploré des projets individuels et des collaborations avec des marques de luxe, renforçant ainsi son image d’icône de la mode. Parmi ces collaborations, on peut citer :

Longines : Liz a collaboré avec la marque suisse de montres de luxe Longines , participant à des campagnes publicitaires qui mettent en avant l’élégance et la précision, des qualités qui reflètent parfaitement son style personnel.

en partenariat avec Coach, Liz a servi de visage pour plusieurs collections, apportant une touche de sophistication et de modernité à la marque américaine emblématique.

Influence dans la mode et la beauté

Au-delà de sa carrière musicale, Liz s’est imposée comme une figure influente dans les domaines de la mode et de la beauté. Ses choix vestimentaires et ses collaborations avec des marques de luxe inspirent de nombreux fans et passionnés de mode à travers le monde. Son style unique et sa capacité à allier tendance et élégance font d’elle une source d’inspiration constante.

Engagement et présence sur les réseaux sociaux

Liz maintient une présence active sur les réseaux sociaux, où elle partage régulièrement des aperçus de sa vie personnelle, ses projets professionnels et ses collaborations. Cette proximité avec les fans renforce son image publique et lui permet de rester connectée avec sa communauté.

Kim Jiwon, alias Liz, est bien plus qu’une simple membre d’IVE. En tant que voix principale du groupe et icône de la mode, elle continue de se démarquer par son talent, son élégance et son engagement envers ses projets. Ses collaborations avec des marques de luxe telles que Longines et Coach, ainsi que ses participations à des projets musicaux spéciaux, témoignent de sa polyvalence et de son influence croissante dans l’industrie du divertissement. Avec une carrière prometteuse devant elle, Liz est destinée à continuer de briller et d’inspirer des générations de fans à travers le monde.