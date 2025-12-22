Pour fêter ses 53 ans, Alyssa Milano s’affiche sans maquillage

Léa Michel
@milano_alyssa/Instagram

Connue pour son rôle inoubliable de Phoebe Halliwell dans la série « Charmed », Alyssa Milano a fêté ses 53 ans d’une manière à la fois simple et profondément symbolique. Fidèle à sa tradition annuelle, l’actrice a publié sur Instagram un selfie sans artifice : ni filtre, ni maquillage, juste elle, dans toute sa sincérité.

Un message sincère et profondément symbolique

En légende, la comédienne a écrit : « Mon selfie d’anniversaire annuel. Sans filtre. Sans maquillage (à part mes sourcils microbladés et ce qu’il reste de ma dernière séance de Botox et de fillers). Voilà ce que c’est, 53 ans. Je vous aime tous ». Ce message, empreint d’humour et de franchise, a profondément touché ses fans. Il rappelle qu’accepter le passage du temps et rester soi-même sont les vraies clés de la beauté. Chez Alyssa Milano, aucune recherche de perfection, simplement une volonté de montrer une version authentique de la femme qu’elle est aujourd’hui.

 

Une authenticité saluée par ses fans

Dans les commentaires, les internautes ont largement salué cette démarche rare à Hollywood, un milieu souvent critiqué pour ses standards de beauté irréalistes et sa pression constante sur l’apparence physique. Beaucoup ont tenu à remercier l’actrice pour son honnêteté et son courage, la qualifiant tour à tour de « d’inspirante », de « magnifique » ou encore de véritable « modèle de confiance en soi ». Nombreux sont ceux qui ont souligné l’importance d’un tel message pour les femmes de tous âges, rappelant combien il est précieux de voir une personnalité publique accepter son image sans filtres ni artifices.

En choisissant la transparence, Alyssa envoie ainsi un signal fort : la beauté n’a pas d’âge et ne se mesure ni aux rides ni aux normes imposées. Elle réside avant tout dans l’acceptation de soi, l’authenticité et la liberté d’être pleinement soi-même, loin des diktats de l’industrie du divertissement.

