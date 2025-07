Rihanna et A$AP Rocky dévoilent leur rituel éducatif estival

Rihanna et A$AP Rocky misent sur un rituel estival qui allie détente et apprentissage pour leurs enfants. Cet été, ils ont opté pour… des cahiers de vacances à la française afin de garder le rythme scolaire tout en profitant des vacances.

Pourquoi des cahiers de vacances cet été

Pour beaucoup de parents, le cahier de vacances est un moyen éprouvé de maintenir les acquis scolaires tout en laissant place à la détente. Rihanna l’a parfaitement compris : pendant leur road-trip en France, ses deux fils, RZA (3 ans) et Riot (1 an), ont été surpris en train de feuilleter un exemplaire de la collection « Les Incollables », très prisé dans l’Hexagone.

Cette démarche leur permet non seulement de réviser les bases – mathématiques, vocabulaire, repères dans le temps –, mais aussi de découvrir la culture et la langue françaises de façon ludique. À cet âge, l’exposition précoce à une nouvelle langue stimule la curiosité et favorise la familiarisation, même si les enfants ne comprennent pas encore tout le contenu.

Le choix de la méthode française

Les cahiers « Les Incollables », édités par Playbac, sont réputés pour leur approche progressive et leur design coloré. Adaptés aux 5-6 ans, ils couvrent le programme de grande section de maternelle vers le CP, ce qui correspond approximativement à l’âge de RZA .

Ce choix s’inscrit dans une volonté de Rihanna et A$AP Rocky d’offrir à leurs enfants une éducation internationale. En exposant RZA à du contenu français, ils l’initient dès le plus jeune âge à une nouvelle langue et aux codes culturels associés, un atout précieux pour leur développement futur.

Concilier loisir et rigueur scolaire

A$AP Rocky, amusé, a partagé en commentaire : « RZA qui apprend le français 😍 ». Ce ton léger montre qu’il s’agit avant tout d’un moment de partage familial, où l’apprentissage se fait dans la bonne humeur. Les vacances sont en effet avant tout synonymes de plaisir et de découvertes. En alternant cahiers de vacances et activités récréatives – jeux de plage, visites culturelles, balades en pleine nature –, le couple garantit un équilibre entre loisir et apprentissage.

Cette approche mixte évite l’écueil de la surcharge scolaire durant l’été tout en assurant une transition en douceur vers la rentrée. Les enfants associent ainsi l’exercice au plaisir, ce qui renforce leur motivation intrinsèque.

Les retours d’expérience des parents

Sur les réseaux sociaux, de nombreux parents français ont salué ce geste : voir une star mondiale valider un rituel que beaucoup pratiquent depuis des générations crée un sentiment de fierté. Certains partagent des anecdotes similaires : « Mon fils a repris ses Incollables tous les matins avant la plage », confie une internaute. D’autres soulignent l’émulation : « Si RZA le fait, mon enfant aura encore plus envie ! ».

Conseils pour adapter le rituel à son foyer

Choisir le bon niveau : optez pour un cahier adapté à l’âge et au niveau de l’enfant. Planifier sans forcer : quelques pages par jour, à un moment fixe (matin ou avant la sieste), suffisent. Associer à une récompense : lecture d’une histoire, goûter spécial, petit jeu… Varier les supports : jeux éducatifs en ligne, cahiers ludiques, activités manuelles liées aux thèmes étudiés. Partager et encourager : prenez aussi part à l’activité pour rendre l’exercice plus convivial.

En adoptant les cahiers de vacances français, Rihanna et A$AP Rocky démontrent ainsi qu’il est possible de tourner les pages de l’été vers la découverte et l’apprentissage tout en conservant la joie des vacances. Leur rituel, simple et efficace, rappelle à tous les parents que quelques exercices bien choisis peuvent prolonger le plaisir de l’école sans en faire une corvée.