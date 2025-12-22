Jessica Alba (44 ans) montre ses abdominaux sur la plage

Anaëlle G.
Jessica Alba a récemment enchanté ses fans sur Instagram en partageant une série de photos d’elle en vacances au bord de la mer avec ses enfants. Radieuse et détendue, la star de « Honey » et « Sin City » a dévoilé plusieurs tenues de plage aussi stylées que flatteuses, mettant notamment en valeur ses abdominaux.

Des looks tendances et naturels

Sur les clichés, Jessica affiche une aisance inspirante et une joie communicative. Elle arbore un haut rouge à imprimé léopard, associé à un short en jean et un kimono texturé, tandis qu’un chapeau de paille vient parfaire ce look frais et ensoleillé. Sur un autre cliché, l’actrice prend un selfie complice avec son fils, vêtue d’une tenue vert olive et de lunettes noires, les cheveux relevés en vagues naturelles. Enfin, elle se détend allongée aux côtés de sa fille, dans une tenue noir et blanc aux motifs abstraits, mêlant confort et élégance.

Si de nombreux fans ont salué ses looks estivaux – et notamment la photo où l’on distingue ses abdominaux, largement commentée sur les réseaux sociaux – il convient de rappeler que ces images montrent avant tout une femme partageant des moments simples et précieux en famille. Derrière la star internationale qu’est Jessica Alba, il s’agit avant tout de souvenirs de vacances, loin de toute volonté de réduire une femme à son apparence physique

 

Une mère comblée et authentique

Au-delà de ces tenues, le plus touchant dans cette publication reste le lien profond entre Jessica et ses enfants. En légende, elle écrit : « Quelques moments de plus de la meilleure semaine avec mes humains préférés. #FlashbackFriday ». Le carrousel montre la famille profitant de couchers de soleil, de balades en bateau, de dîners conviviaux et de journées spa. Jessica partage également des citations émouvantes sur la maternité, rappelant que ses enfants – Honor Marie, 17 ans, Haven Garner, 14 ans, et Hayes, 7 ans – sont sa plus grande source d’amour et de motivation.

Entre farniente, rires et moments familiaux complices, Jessica Alba prouve ainsi une fois de plus qu’elle allie force intérieure et élégance. Cette escapade balnéaire témoigne d’une femme épanouie, qui rayonne aussi bien par son style que par sa sincérité.

