À 45 ans (et trois enfants), Gisele Bündchen fait sensation en robe dorée

Gisele Bündchen a récemment marqué les esprits lors d’un dîner festif organisé par le joaillier brésilien Vivara à São Paulo, arborant une robe qui fusionne glamour et avant-garde. La mannequin brésilienne prouve une fois de plus sa maîtrise des tendances mode.

Robe « futuriste » en maille texturée

La tenue, un long modèle moulant en maille texturée aux tons terre chauds, présentait une ligne verticale de cut-out du cou au nombril, révélant sa peau hâlée avec élégance. Cette interprétation moderne de la naked dress, signée Schiaparelli F/W25, épousait le corps de Gisele Bündchen comme une seconde peau, sublimée par des boucles hollywoodiennes et un makeup naturel radiant.

Accessoires minimalistes et clutch iconique

Escarpins dorés à brides fines, bijoux discrets et un clutch structuré (pochette de soirée élégante portée à la main) Schiaparelli complétaient le look, laissant les pièces joaillières Vivara briller. Cheveux cascadant sur une épaule, Gisele Bündchen incarnait un glamour effortless, mêlant sophistication et attitude confiante.

Retour triomphal post-maternité

Mère de Benjamin (16 ans) et Vivian (13 ans), nés de son union avec Tom Brady, et plus récemment d’un petit garçon né en février de son histoire avec Joaquim Valente, Gisele Bündchen cultive une discrétion assumée autour de sa vie privée. Fidèle à sa philosophie, le top model brésilien partage peu, préférant préserver l’essentiel loin des projecteurs. « Les plus beaux moments sont vécus, pas partagés », confiait-elle dans une interview, rappelant son attachement à une vie simple et ancrée dans le présent.

Après cette nouvelle maternité, Gisele signe donc un retour remarqué, affichant une sérénité et une force qui semblent décuplées. Plus épanouie que jamais, elle incarne une féminité apaisée prouvant qu’il est possible de conjuguer maternité, bien-être et renaissance personnelle. Une réapparition tout en élégance, saluée par ses fans, qui voient en elle l’exemple d’une femme libre, en harmonie avec ses choix et ses priorités.

À travers cette apparition remarquée, Gisele Bündchen rappelle ainsi qu’au-delà des âges, des rôles et des étapes de vie, le style est avant tout une affaire d’attitude. Plus qu’un look, cette robe dorée signe le manifeste d’une icône qui continue d’inspirer – naturellement.