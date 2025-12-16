À 40 ans, Amanda Seyfried rayonne dans un look « naturel » aux côtés de Selena Gomez

Amanda Seyfried prouve une fois encore qu’élégance et simplicité font bon ménage. L’actrice américaine a récemment illuminé la projection spéciale du film « The Testament of Ann Lee », organisée à Los Angeles, en compagnie de la chanteuse Selena Gomez. Loin des excès hollywoodiens, la star de « Mamma Mia! » a choisi un style sobre et naturel qui a séduit les fans, unanimes : la beauté authentique n’a pas d’âge.

Une soirée placée sous le signe de la complicité

L’événement célébrait la sortie imminente du drame musical historique « The Testament of Ann Lee », dans lequel Amanda Seyfried incarne Ann, la fondatrice du mouvement religieux des Shakers. Rayonnante, l’actrice a foulé le tapis rouge dans une robe noire sans manches, au tombé fluide et à la coupe épurée, sublimée par un maquillage nude et une chevelure légèrement ondulée.

À ses côtés, Selena Gomez a opté pour un look coordonné : une mini-robe noire à épaules dégagées, associée à des collants opaques et des escarpins vernis. Les deux femmes ont échangé une étreinte tendre devant les photographes – une scène qui a fait le bonheur des fans sur les réseaux sociaux.

Le charme du « less is more »

Sur Internet, les internautes ont salué le choix stylistique d’Amanda, jugé « lumineux, naturel et inspirant ». Sans bijoux ostentatoires ni maquillage appuyé, l’actrice a incarné une forme de « beauté apaisée », en parfaite harmonie avec le message de son film, qui explore la spiritualité et la force intérieure. Ce look minimaliste contraste avec la surenchère souvent observée sur les tapis rouges. Pour beaucoup, il illustre à merveille le credo de l’actrice : « Se sentir bien, c’est le plus beau des accessoires ».

Deux générations unies par l’élégance et la bienveillance

La complicité visible entre Amanda Seyfried et Selena Gomez n’a pas échappé aux observateurs. Chacune, à sa manière, incarne une beauté sincère et un rapport équilibré à la célébrité – l’une par son humilité discrète, l’autre par son engagement ouvert sur la santé mentale et l’acceptation de soi. Ensemble, elles rappellent que glamour et authenticité peuvent coexister sans artifice.

Rayonnante dans un style naturel, Amanda Seyfried a ainsi su captiver par son charisme et son allure, démontrant que la grâce réside avant tout dans la simplicité. Aux côtés de Selena Gomez, elle a offert une belle leçon de confiance et d’amitié féminine – un duo chic, complice et pleinement inspirant.