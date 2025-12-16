Critiquée pour sa jupe « trop courte », cette ancienne Miss Univers révèle la raison

@irismittenaere/Instagram

Iris Mittenaere, ancienne Miss Univers, a enflammé les débats lors d’une soirée glamour à Venise le mi-décembre 2025 : sa jupe apparue « trop courte » a suscité une vague de critiques acerbes en ligne. Avec franchise et autodérision, elle a expliqué en story Instagram le malencontreux incident technique qui a transformé son look en cible facile pour les commentaires hâtifs.

Polémique autour d’un look en dentelle noire

Présente pour célébrer la sortie de la saison 5 de la série « Emily in Paris », Iris Mittenaere arborait une robe noire, associée à des collants effet dentelle et à un blouson noir court, ouvert sur le devant, laissant entrevoir le haut avec de la dentelle. Une apparition remarquée sur le tapis rouge, immortalisée par le média Gala. Les internautes n’ont pas tardé à s’offusquer de la longueur apparente de la jupe : « Pas besoin d’en montrer autant, ça enlève le charme », « Un corps plus couvert serait plus classe » ou encore « Elle n’a pas eu le temps de mettre le bas ? ». Ces remarques, postées sous la vidéo virale de Gala, ont rapidement fait le buzz, occultant le contexte festif de l’événement dans la cité romantique.

L’explication honnête de l’accident

Iris Mittenaere a réagi en story Instagram : « Ma jupe s’est coincée je ne sais pas comment Du coup vous êtes évidemment énervés de la longueur de celle ci (ça vous tient très à cœur ahah), mais désolé c’était pas prévu qu’elle se coince, ne soyez pas si durs ». Elle a partagé des preuves visuelles d’autres angles et photos où la tenue retrouvait sa longueur initiale, démontrant un simple couac lors de la pose, survenu pile au mauvais moment devant les flashs.

story @irismittenaere / Instagram

Réponse cash qui désarme les haters

Cette attitude décontractée et franche rappelle ses précédentes polémiques, comme son costume d’Halloween moqué en octobre 2025 (comparé au Grinch ou à Cetelem), où elle avait su rebondir avec élégance. Au-delà de l’anecdote, cet épisode illustre surtout une fois de plus la manière dont les femmes sont constamment scrutées et jugées pour leur corps et leurs tenues.

Qualifier sa robe de « trop courte » relève d’un regard normatif et dépassé : Iris Mittenaere porte ce qu’elle souhaite et n’a pas à se justifier de ses choix vestimentaires. En pleine ère des jugements superficiels, sa réaction positive met ainsi en lumière la futilité de ces critiques face à une carrière couronnée de succès internationaux, de Miss France à ambassadrice beauté.

Au-delà de la polémique éphémère, cet épisode illustre ainsi une fois de plus la rapidité avec laquelle les réseaux sociaux peuvent juger sans contexte. En choisissant l’humour et la transparence plutôt que la confrontation, Iris Mittenaere rappelle qu’un « incident vestimentaire » ne définit ni une femme ni son élégance.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
