Amanda Seyfried sublime dans une tenue sculpturale

L’actrice américaine Amanda Seyfried a littéralement captivé les regards lors de sa venue à Lille pour le festival Séries Mania. À 39 ans, l’icône du grand et du petit écran confirme une fois de plus son statut de it-girl intemporelle. Venue présenter la série « La Rivière des Disparues », dont elle est à la fois l’actrice principale et la productrice, elle a illuminé le tapis rouge d’une élégance rare, prouvant qu’elle est une figure de mode incontournable, aussi magnétique que raffinée.

Une tenue raffinée

C’est dans une tenue sculpturale que la star a fait une entrée remarquée. Amanda Seyfried a choisi un tailleur-robe structuré, à la coupe courte et nette, qui épousait parfaitement sa silhouette. Le détail qui change tout ? Une subtile transparence laissant entrevoir une lingerie fine, ajoutant une touche de glamour parfaitement maîtrisée.

Ce contraste entre la structure du tailleur et la délicatesse des matières créait une harmonie visuelle captivante, soulignant le talent d’Amanda pour marier sophistication et modernité. Ce choix de tenue, à la fois audacieux et sophistiqué, illustre d’ailleurs à merveille son style : un mélange savant de minimalisme et de glamour, où chaque détail est pensé avec soin.

Une silhouette sublimée jusqu’au bout des pieds

Pour compléter ce look structuré, l’actrice a opté pour une paire d’escarpins noirs à bout pointu. Ce choix n’était pas anodin : les escarpins allongeaient visuellement ses jambes, accentuant la silhouette longiligne dessinée par le tailleur. Une allure sculpturale, assumée jusqu’au bout des pieds

Mise en beauté « clean girl » et regard captivant

Côté mise en beauté, Amanda Seyfried a choisi la voie de la simplicité maîtrisée. Elle a adopté le style « clean girl » – cette tendance qui mise sur une apparence naturelle et épurée – tout en y ajoutant une touche de sophistication personnelle. Ses cheveux étaient tirés en une tresse plaquée à la perfection, dégageant son visage et mettant en valeur ses traits. Ce choix coiffure ajoutait une dimension contemporaine au look global, créant un contraste subtil avec la coupe classique du tailleur.

Pour le maquillage, Amanda a misé sur l’intensité du regard. Un smoky eye subtil dans des tons bruns et dorés soulignait ses yeux clairs, leur donnant une profondeur magnétique. Les cils allongés et recourbés accentuaient ce regard captivant, tandis qu’un léger voile de fard irisé ajoutait une touche de lumière. Sur les lèvres, Amanda a opté pour un nude délicat, discret mais efficace. Le résultat ? Un maquillage naturel, parfaitement calibré, reflétant l’élégance qui caractérise Amanda Seyfried.

Des bijoux discrets pour une élégance maîtrisée

Pour accessoiriser sa tenue, Amanda Seyfried a opté pour la délicatesse : des bijoux en or fin, discrets mais lumineux. Une paire de boucles d’oreilles, un collier minimaliste et quelques bagues fines suffisaient à sublimer sa tenue sans l’alourdir. Le choix de bijoux minimalistes permettait de laisser la tenue et la silhouette s’exprimer pleinement, tout en apportant une touche de lumière savamment dosée.

Connue pour ses rôles emblématiques dans « Lolita malgré moi » ou encore « Mamma Mia », Amanda Seyfried continue de se réinventer. Son passage remarqué à Séries Mania pour « La Rivière des Disparues » marque un nouveau tournant dans sa carrière, désormais tournée vers des projets plus sombres, plus profonds. Côté style, elle reste fidèle à elle-même : une muse des temps modernes, entre grâce hollywoodienne et modernité assumée.