Amal Clooney se confie sur sa vie de famille avec George Clooney

À l’occasion d’un entretien accordé au magazine Glamour, en marge de la cérémonie des King’s Trust Awards, Amal Clooney a levé le voile sur son quotidien familial aux côtés de George Clooney et de leurs jumeaux. L’avocate internationale a partagé avec franchise les secrets de leur équilibre entre vie publique et sphère privée.

Un couple uni et solidaire

Amal Clooney a souligné le soutien indéfectible de son mari, qu’elle considère comme un partenaire de vie exemplaire. Elle se souvient notamment de la naissance de leurs enfants, où George Clooney n’a pas hésité à prendre le relais pour lui permettre de poursuivre ses engagements professionnels. Ce partage des responsabilités leur permet de concilier harmonieusement carrière et vie de famille. « Aujourd’hui, nous sommes quatre, et je chéris chaque instant. Je ne tiens rien pour acquis. Le simple fait d’être avec eux me remplit de joie et de rires », confie-t-elle.

Protéger l’intimité des enfants

Parents d’Ella et Alexander, âgés de huit ans, Amal et George Clooney mettent un point d’honneur à préserver leurs enfants de la médiatisation. Amal explique que créer des moments privés devient de plus en plus difficile, d’où l’importance d’organiser des rencontres à la maison, loin des regards indiscrets. Pour garantir des échanges authentiques, elle a instauré une règle stricte : tous les invités doivent déposer leur téléphone dans un panier à l’entrée, afin de profiter pleinement du moment en famille.

Trouver l’équilibre entre vie publique et privée

Consciente de la curiosité que suscite leur couple, Amal Clooney insiste sur la nécessité de trouver un équilibre entre vie professionnelle, engagements publics et temps en famille. Elle précise qu’ils n’ont jamais publié de photos de leurs enfants et font tout pour minimiser l’impact de la notoriété sur leur quotidien. « Devenir parent vous rend plus sensible à certaines intrusions. Nous faisons de notre mieux pour minimiser l’impact sur nos enfants », explique-t-elle.

Au-delà du glamour, Amal et George Clooney cultivent ainsi des valeurs de respect, de solidarité et de discrétion. Leur priorité : offrir à leurs enfants une enfance protégée, loin des projecteurs, et savourer chaque instant passé ensemble.