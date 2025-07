Olivia Rodrigo à Wimbledon, relance cet imprimé rétro

Olivia Rodrigo a fait sensation lors du tournoi de Wimbledon 2025, affichant un look rétro parfaitement dans l’air du temps. Accompagnée de son compagnon Louis Partridge, la chanteuse américaine a remis le vichy au centre de la scène mode estivale.

Un look vintage signé Ralph Lauren

Pour sa première apparition dans la Royal Box de Wimbledon, Olivia Rodrigo a choisi une robe chemise vintage Ralph Lauren, issue de la collection printemps 2000. Ce modèle rouge et blanc à imprimé vichy, boutonné jusqu’au col, longueur genoux, évoque à la fois l’élégance britannique et la fraîcheur des sixties. Elle a complété sa tenue avec un sac à main en daim rouge Khaite et des lunettes de soleil ovales assorties, renforçant l’esprit rétro de son ensemble.

Le vichy, l’imprimé star de l’été

L’imprimé vichy, longtemps associé à Brigitte Bardot et à l’esthétique des années 60, connaît un retour fracassant sur les podiums et dans la rue. Olivia Rodrigo s’approprie ce motif emblématique avec une modernité désinvolte, prouvant qu’il peut être à la fois chic, preppy et résolument tendance. Son choix n’est pas anodin : le vichy s’impose comme l’un des imprimés phares de l’été 2025, rivalisant avec les pois pour séduire les modeuses et les célébrités.

Avec ce look, Olivia Rodrigo confirme ainsi son statut d’icône mode auprès de la Gen Z. Sa silhouette, à la fois faussement sage et follement chic, incarne une nouvelle façon de porter le rétro : accessoirisé, assumé et revisité. Sa présence à Wimbledon, événement où le style compte autant que le sport, marque le retour en force de l’imprimé vichy, désormais incontournable pour un été stylé.