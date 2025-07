À 47 ans, Nicole Scherzinger rayonne en maillot de bain

Pour fêter ses 47 ans, la chanteuse et actrice Nicole Scherzinger a partagé plusieurs vidéos sur Instagram, où elle apparaît radieuse en maillot de bain zébré sur une plage baignée de soleil. Entre gratitude, humour et élégance naturelle, l’artiste signe un message puissant de confiance en soi.

Une célébration sous le signe de la gratitude

Le 29 juin 2025, jour de son anniversaire, Nicole a publié 2 vidéos qui captent l’attention. Dans la première, on la voit marcher dans l’eau et poser contre des rochers, souriante et énergique. En légende, elle écrit : « 46, you were golden! » – une manière de rendre hommage à l’année écoulée. Plus loin, elle ajoute avec malice : « POV: les gens nés en 2020 ont 25 ans, et moi aussi », une phrase qui a déclenché des vagues de commentaires amusés.

Dans la seconde vidéo, l’ambiance se fait plus méditative. Assise en tailleur sur un rocher face à un coucher de soleil, elle adopte une posture de yoga et confie : « Si reconnaissante pour chaque souffle, pour chaque lever et coucher de soleil. Merci, Dieu, pour une nouvelle année ». Un message d’introspection sincère qui a touché de nombreux fans.

Un anniversaire entre glamour et reconnaissance

Cette célébration en maillot de bain n’est pas la seule raison pour laquelle Nicole fait parler d’elle. Quelques semaines plus tôt, elle remportait le Tony Award de la meilleure actrice dans une comédie musicale pour son rôle de Norma Desmond dans « Sunset Boulevard » à Broadway. Dans un discours émouvant, elle avait alors lancé : « Si vous pensez que votre moment n’est pas encore venu, n’abandonnez pas ».

Ce 47e anniversaire est aussi son tout premier fêté sur Broadway. Ses collègues de la production ont décoré les coulisses avec des guirlandes et une bannière « Super Happy Broadway Birthday », accompagnée d’un carton grandeur nature à son effigie – un geste que l’artiste a chaleureusement partagé en story.

Une année marquée par la consécration artistique

Nicole Scherzinger s’est illustrée par une transition réussie vers le théâtre musical, acclamée pour son interprétation intense et nuancée. Lors de la cérémonie des Tony Awards, elle a reçu une ovation debout après sa performance de « As If We Never Said Goodbye ». Dans son discours, elle a aussi rendu hommage à son compagnon Thom Evans, qu’elle a remercié pour sa foi indéfectible en elle. « J’ai grandi en me sentant en décalage. Mais aujourd’hui, je me sens enfin chez moi », a-t-elle confié.

Nicole Scherzinger n’a jamais semblé aussi sûre d’elle, aussi lumineuse. Entre gratitude spirituelle, succès professionnel et moments complices partagés avec ses proches, l’artiste rayonne, autant sur scène qu’au bord de l’eau. Et si elle impressionne en maillot de bain, c’est surtout son énergie, sa sérénité et son message d’amour universel qui marquent les esprits.