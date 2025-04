Angèle adopte le style babydoll et enflamme la toile

Après avoir marqué les esprits lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 et illuminé le festival de Coachella, la chanteuse belge Angèle fait à nouveau sensation, cette fois grâce à son style vestimentaire rétro. Habituée des looks originaux, elle adopte désormais la tendance babydoll des années 2000, un choix stylistique qui n’est pas passé inaperçu auprès de ses fans sur Instagram.

Un look rétro signé Chanel

Récemment, Angèle s’est illustrée sur la couverture d’un célèbre magazine français en arborant un ensemble signé Chanel. Elle a fait sensation vêtue d’un soutien-gorge en crochet bleu et noir, associé à une minijupe taille basse assortie. Son look dévoilait subtilement son ventre orné d’une chaîne de corps, ajoutant une touche glamour à son look babydoll.

Cette allure rétro très années 2000, portée avec une attitude élégante, reflète parfaitement la personnalité spontanée de la chanteuse. Son carré court blond contribue également à accentuer cette esthétique vintage revisitée de manière moderne.

Angèle, icône mode et influenceuse inspirante

En quelques années, Angèle s’est imposée non seulement comme artiste talentueuse, mais aussi comme référence mode incontournable. Son style, naviguant entre casual chic et glam assumé, séduit une audience internationale toujours plus large. Chaque apparition d’Angèle est un événement mode à part entière, et son dernier look babydoll est rapidement devenu viral.

Très suivie sur Instagram, avec plus de 3 millions d’abonnés, Angèle utilise régulièrement cette plateforme pour partager son quotidien, ses inspirations mode et les coulisses de sa carrière artistique. Ses tenues rencontrent un véritable engouement auprès d’un public séduit par son authenticité.

Une artiste engagée au-delà du style

Si Angèle captive par ses looks et ses performances scéniques, son influence va bien au-delà de l’univers de la mode. Elle est aussi connue pour ses prises de position fortes en faveur du féminisme, des droits LGBTQ+ et de l’environnement. Cette combinaison d’engagements, de styles et de talent musical lui permet de toucher un public diversifié, confirmant son statut d’icône contemporaine auprès des jeunes générations.

Entre élégance et attitude spontanée, Angèle continue d’imposer sa personnalité pétillante sur la scène internationale. Avec ce récent look babydoll aux accents vintage, elle prouve une fois encore qu’elle maîtrise parfaitement l’art de surprendre tout en restant fidèle à elle-même.