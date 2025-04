En mini robe à strass, Miley Cyrus éblouit

La chanteuse Miley Cyrus a encore frappé. Ce 4 avril 2025, elle a annoncé la sortie de son tout nouveau single « End of the World », accompagné d’un extrait de clip dévoilé sur Instagram. Une annonce qui n’est pas passée inaperçue, tant pour la musique que pour la tenue glamour qu’elle arbore dans la vidéo.

Un nouveau single avant un album très attendu

Alors que son prochain album « Something Beautiful », composé de 13 titres, est prévu pour le 30 mai 2025, Miley Cyrus offre déjà un avant-goût de ce nouveau chapitre musical avec le single « End of the World ». Un morceau entraînant et pop, dans lequel elle invite à vivre pleinement, malgré l’effondrement du monde autour. Un message fort, teinté d’espoir et de légèreté, fidèle à l’esprit libre de la chanteuse.

Dans ce titre, elle chante notamment : « Dépensons les dollars que vous avez économisés pour une Mercedes-Benz et organisons une fête comme McCartney avec l’aide de ses amis », une référence assumée au légendaire Paul McCartney, relevée par ELLE US.

Une apparition remarquée

Pour accompagner cette sortie, Miley Cyrus a publié un extrait du clip sur ses réseaux sociaux. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle y apparaît absolument renversante. Allongée au sol, la chanteuse se dévoile dans une mini-robe à strass vert émeraude, aux effets de transparence maîtrisés. Le tissu épouse ses courbes, le décolleté plongeant est glamour, et les franges délicates viennent souligner ses jambes à chaque mouvement.

Une tenue signée Mugler, imaginée par le directeur artistique Casey Cadwallader, qui illustre à merveille le mélange de glamour, de puissance et de sophistication que Miley Cyrus incarne depuis plusieurs années. Une mise en scène parfaitement orchestrée pour captiver l’attention – et renforcer l’impact de cette sortie musicale.

Miley Cyrus : de Disney à diva pop

Depuis ses débuts dans « Hannah Montana », Miley Cyrus n’a cessé de déconstruire les étiquettes. Enfant star devenue icône pop, elle a souvent été là où on ne l’attendait pas, entre provocations assumées, moments de vulnérabilité et fulgurances artistiques. Sa voix rauque, son énergie brute et sa liberté de ton en font une figure à part dans l’industrie musicale.

Aujourd’hui, à 32 ans, elle semble plus sereine et affirmée que jamais, trouvant un juste équilibre entre audace, authenticité et maturité artistique. Sa carrière, marquée par des prises de risque et des réinventions, inspire une génération entière.

Une artiste qui marque son époque

Ce n’est pas la première fois que Miley Cyrus combine mode et musique avec autant de brio. Le 1er avril, elle avait déjà partagé un premier aperçu de l’album avec un visuel. À chaque apparition, elle confirme son statut d’icône, aussi bien sur scène que sur tapis rouge.

Lors de la dernière cérémonie des Oscars à Los Angeles, début mars, elle avait d’ailleurs fait sensation dans une robe noire longue et moulante, scintillante de paillettes. Et pour l’after-party de Vanity Fair, elle avait opté pour une élégante robe bustier noire, prouvant une fois de plus son goût affûté pour les tenues qui marquent les esprits.

Depuis le succès planétaire de « Endless Summer Vacation » en 2023, notamment porté par le hit « Flowers », Miley Cyrus n’a cessé d’évoluer tout en restant fidèle à elle-même. Ce nouveau single, à la fois festif et introspectif, confirme cette capacité à capturer l’air du temps, entre légèreté pop et profondeur émotionnelle. Avec « End of the World », elle lance un message clair : profiter de l’instant présent, et célébrer la vie quoi qu’il en coûte. Une philosophie qui devrait trouver un écho puissant auprès de ses fans – et annoncer un album aussi percutant qu’inspirant.