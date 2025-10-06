Après 85 000 € de chirurgie, elle fait marche arrière : « Je ne me reconnaissais plus »

Larissa Lima, connue pour son image de « bimbo ultra-transformée », a récemment fait une annonce choc : après avoir investi près de 85 000 € dans plusieurs opérations de chirurgie esthétique, elle décide de retirer une partie de ses modifications pour « retrouver son apparence naturelle ».

Un parcours d’addiction à la chirurgie esthétique

Depuis sa première apparition à la télévision en 2018, Larissa est devenue accro au bistouri. Multipliant les interventions – implants mammaires, liposuccion, botox, rhinoplastie ou augmentation des lèvres – la Brésilienne a radicalement changé de visage, au point de ne plus se reconnaître dans le miroir. Elle explique en effet : « Je voulais toujours plus de volume et on ne m’a jamais dit non ».

La décision de revenir à l’authenticité

Fatiguée de son image de « bimbo ultra-transformée », Larissa a entamé un processus de détox esthétique. Avec l’aide de spécialistes à Beverly Hills (États-Unis), elle a fait « dissoudre » l’acide hyaluronique de son visage. Dans le même temps, elle a entamé une réduction mammaire. Si son objectif de « retrouver son corps d’antan » reste un chemin long, elle se sent enfin mieux dans sa peau.

Hormis le retrait des volumes dits « excessifs », Larissa garde quelques retouches légères pour « corriger les erreurs passées sans trop gonfler son visage », explique-t-elle. Parallèlement, la jeune femme mise sur le sport et souhaite relancer sa carrière en dehors de la téléréalité et de la célèbre plateforme de contenu payant pour adultes, pour « s’inscrire dans une dynamique plus durable et équilibrée ».

En définitive, l’histoire de Larissa Lima illustre le revers parfois douloureux de la chirurgie esthétique, et souligne l’importance de l’écoute de soi et du choix d’une beauté authentique et apaisée.

