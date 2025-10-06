Après 85 000 € de chirurgie, elle fait marche arrière : « Je ne me reconnaissais plus »

Larissa Lima, connue pour son image de « bimbo ultra-transformée », a récemment fait une annonce choc : après avoir investi près de 85 000 € dans plusieurs opérations de chirurgie esthétique, elle décide de retirer une partie de ses modifications pour « retrouver son apparence naturelle ».

Un parcours d’addiction à la chirurgie esthétique

Depuis sa première apparition à la télévision en 2018, Larissa est devenue accro au bistouri. Multipliant les interventions – implants mammaires, liposuccion, botox, rhinoplastie ou augmentation des lèvres – la Brésilienne a radicalement changé de visage, au point de ne plus se reconnaître dans le miroir. Elle explique en effet : « Je voulais toujours plus de volume et on ne m’a jamais dit non ».

La décision de revenir à l’authenticité

Fatiguée de son image de « bimbo ultra-transformée », Larissa a entamé un processus de détox esthétique. Avec l’aide de spécialistes à Beverly Hills (États-Unis), elle a fait « dissoudre » l’acide hyaluronique de son visage. Dans le même temps, elle a entamé une réduction mammaire. Si son objectif de « retrouver son corps d’antan » reste un chemin long, elle se sent enfin mieux dans sa peau.

Hormis le retrait des volumes dits « excessifs », Larissa garde quelques retouches légères pour « corriger les erreurs passées sans trop gonfler son visage », explique-t-elle. Parallèlement, la jeune femme mise sur le sport et souhaite relancer sa carrière en dehors de la téléréalité et de la célèbre plateforme de contenu payant pour adultes, pour « s’inscrire dans une dynamique plus durable et équilibrée ».

View this post on Instagram A post shared by Larissa Cristina Lima (@larissalimareal)

En définitive, l’histoire de Larissa Lima illustre le revers parfois douloureux de la chirurgie esthétique, et souligne l’importance de l’écoute de soi et du choix d’une beauté authentique et apaisée.