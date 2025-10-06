Paris Jackson ose le « sans maquillage » et révèle une facette inattendue de sa personnalité

Fabienne Ba.
L’autrice-compositrice-interprète, actrice et mannequin américaine Paris Jackson – fille de Michael Jackson – fait dernièrement sensation en partageant une rare photo d’elle au naturel sur Instagram. Décomplexée et rayonnante, Paris Jackson prouve que la fraîcheur repose sur l’authenticité.

Un selfie nature pour un message fort

Sur sa story Instagram publiée récemment, Paris Jackson prend la pose en voiture, arborant des tresses, un top perlé marron et des bijoux fins. Zéro maquillage, sourire éclatant : elle symbolise un retour à la simplicité, en parfaite adéquation avec son style hippie et libre revendiqué depuis plusieurs années. Paris Jackson est ok avec le fait qu’on la décrive comme « hippie » et le prend même « comme un compliment ».

 

Une tendance « no filter » qui séduit ses fans

Paris Jackson n’hésite pas à se montrer vulnérable et naturelle. Son récent selfie s’inscrit dans la mouvance « no makeup » que de nombreuses célébrités adoptent pour valoriser la beauté authentique, loin des diktats du paraître. Cette prise de position rencontre un vrai succès auprès de ses followers, admiratifs devant sa sincérité.

En résumé, en montrant son visage sans artifice, Paris Jackson s’impose comme une nouvelle figure de l’acceptation de soi, inspirant une génération avide de vérité et de liberté dans l’expression de soi.

