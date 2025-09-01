La robe en cuir de Paris Jackson électrise Venise

Paris Jackson, fille de Michael Jackson et icône montante du style, a récemment créé l’événement lors de la Mostra de Venise avec une robe en cuir noir moulante et dotée d’un décolleté vertigineux. Son look, soigneusement accessoirisé avec des gants longs et des détails glamour, a immédiatement attiré les regards, sublimant ses tatouages et son allure.

Un look vamp et rock qui marque les esprits

Pour l’avant-première du film « Frankenstein », Paris Jackson a misé sur une esthétique gothique parfaitement maîtrisée. La robe en cuir, relevée par des accessoires sombres et des plumes subtiles, faisait écho à son style personnel mêlant glamour rebelle et élégance. Sur le tapis rouge, l’autrice-compositrice-interprète, actrice et mannequin américaine a affiché assurance et charisme, suscitant l’admiration autant des photographes que du public.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par 𝚙𝚔 (@parisjackson)

Une icône mode qui fait parler d’elle

Paris Jackson confirme sa place comme figure incontournable de la mode actuelle, naviguant entre looks avant-gardistes et hommages à l’héritage familial. Muse des créateurs et touche-à-tout artistique, elle fait régulièrement sensation lors des Fashion Weeks, des événements culturels et sur les réseaux sociaux, où ses choix vestimentaires s’imposent comme sources d’inspiration.

Nul doute que son apparition à Venise dans une robe en cuir incarne ainsi la tendance du moment et continue d’affirmer la singularité et la puissance de Paris Jackson sur la scène internationale.

