À 32 ans, Ariana Grande en robe digne d’un conte de fées

Léa Michel
Extrait du film « Wicked »

Ariana Grande poursuit la tournée presse du film « Wicked: For Good » et a récemment fait sensation à Paris. Fidèle à son personnage de Glinda, la chanteuse a opté pour une tenue qui mêlait glamour hollywoodien et élégance parisienne. Aux côtés de son styliste Law Roach, elle a revisité l’esthétique de la « Bonne Sorcière » avec une touche haute couture.

Une création Givenchy pleine de grâce

Lors d’un événement à Paris, Ariana Grande a dévoilé une robe sur mesure signée Givenchy : une slipdress rose vif à encolure carrée et jupe colonne, accompagnée d’une cape monumentale descendant jusqu’au sol. Cette cape dramatique conférait à la silhouette d’Ariana une allure à la fois royale et moderne. La chanteuse a complété le look avec un chignon sobre et raffiné.

Un clin d’œil à Audrey Hepburn

Selon le styliste américain et personnalité de la télévision Law Roach, la robe rose d’Ariana Grande rendait hommage à un modèle emblématique de Givenchy : la robe noire portée par l’actrice britannique Audrey Hepburn dans « Breakfast at Tiffany’s ». Un parallèle évident entre la modernité lumineuse d’Ariana Grande et le charme intemporel d’Audrey Hepburn. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’Ariana s’inspire de l’icône du cinéma – elle avait déjà reproduit sa célèbre coiffure brune à micro-frange lors de la promotion du premier film « Wicked ».

Tout au long de la tournée, Ariana Grande multiplie ainsi les références à son personnage enchanté. Après une somptueuse robe de bal bicolore rose vif et une autre inspirée de la Cité d’Émeraude, sa garde-robe s’impose comme une série de contes de fées couture. Lors d’une visite à l’Opéra de Paris, elle a également séduit avec une robe noire ponctuée de détails roses discrets, fidèle à sa palette « Glinda ».

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Critiquée pour sa gestuelle, la performance de cette chanteuse fait débat
Article suivant
« Trop grosse, pas assez bien » : Victoria Beckham victime d’harcèlement

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Meghan Markle fait son grand retour en tant qu’actrice au cinéma

Meghan Markle effectue un retour très remarqué au cinéma après 8 ans d'absence, en décrochant un rôle dans...

Qui était « la Barbie humaine » brésilienne, disparue à l’âge de 31 ans ?

Barbara Jankavski, surnommée la « Barbie humaine », était une influenceuse brésilienne de 31 ans connue pour ses...

Cette candidate à Miss Mundo Chili choque le public avec sa chanson

Dans le cadre du concours Miss Mundo Chili, Ignacia Fernández est apparue sur la scène du Teatro Municipal...

« Trop grosse, pas assez bien » : Victoria Beckham victime d’harcèlement

Victoria Beckham a révélé lors du podcast "Call Her Daddy" qu’elle a été victime d’un harcèlement scolaire particulièrement...

Critiquée pour sa gestuelle, la performance de cette chanteuse fait débat

La chanteuse Lara, membre du girl band américain KATSEYE, a récemment fait face à une vague de critiques...

Kendall Jenner enflamme la plage pour ses 30 ans

Pour célébrer fièrement son entrée dans la trentaine, Kendall Jenner a organisé une somptueuse fête sur la plage...