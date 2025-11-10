À 32 ans, Ariana Grande en robe digne d’un conte de fées

Ariana Grande poursuit la tournée presse du film « Wicked: For Good » et a récemment fait sensation à Paris. Fidèle à son personnage de Glinda, la chanteuse a opté pour une tenue qui mêlait glamour hollywoodien et élégance parisienne. Aux côtés de son styliste Law Roach, elle a revisité l’esthétique de la « Bonne Sorcière » avec une touche haute couture.

Une création Givenchy pleine de grâce

Lors d’un événement à Paris, Ariana Grande a dévoilé une robe sur mesure signée Givenchy : une slipdress rose vif à encolure carrée et jupe colonne, accompagnée d’une cape monumentale descendant jusqu’au sol. Cette cape dramatique conférait à la silhouette d’Ariana une allure à la fois royale et moderne. La chanteuse a complété le look avec un chignon sobre et raffiné.

Ariana Grande stuns for the Paris premiere of ‘Wicked: For Good.’ pic.twitter.com/3GP8rD4DyS — Pop Base (@PopBase) November 7, 2025

Un clin d’œil à Audrey Hepburn

Selon le styliste américain et personnalité de la télévision Law Roach, la robe rose d’Ariana Grande rendait hommage à un modèle emblématique de Givenchy : la robe noire portée par l’actrice britannique Audrey Hepburn dans « Breakfast at Tiffany’s ». Un parallèle évident entre la modernité lumineuse d’Ariana Grande et le charme intemporel d’Audrey Hepburn. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’Ariana s’inspire de l’icône du cinéma – elle avait déjà reproduit sa célèbre coiffure brune à micro-frange lors de la promotion du premier film « Wicked ».

Tout au long de la tournée, Ariana Grande multiplie ainsi les références à son personnage enchanté. Après une somptueuse robe de bal bicolore rose vif et une autre inspirée de la Cité d’Émeraude, sa garde-robe s’impose comme une série de contes de fées couture. Lors d’une visite à l’Opéra de Paris, elle a également séduit avec une robe noire ponctuée de détails roses discrets, fidèle à sa palette « Glinda ».