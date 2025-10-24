« Trop grosse, pas assez bien » : Victoria Beckham victime d’harcèlement

Léa Michel
Victoria Beckham a révélé lors du podcast « Call Her Daddy » qu’elle a été victime d’un harcèlement scolaire particulièrement violent, en raison de ses difficultés d’apprentissage et notamment de sa dyscalculie, un trouble méconnu qui affecte la compréhension des chiffres et des mathématiques.

Des agressions physiques et morales répétées

En plus de cette « différence » ignorée à l’époque, Victoria Beckham souffrait également de dyslexie, de problèmes de peau et de cheveux, ce qui la rendait « différente » aux yeux de ses camarades. Elle raconte : « J’étais timide et maladroite, j’avais de grandes difficultés scolaires et on me traitait de ‘nulle’ car mes troubles n’étaient pas reconnus ».​ Puis, en plus d’être mise à l’écart, Victoria Beckham a subi des agressions physiques : des enfants lui lançaient des canettes dans la cour, la rejetaient et la faisaient se sentir invisible. Elle se souvient : « Je me souviens très bien être seule dans la cour alors que des enfants ramassaient des canettes pour me les lancer : j’ai vraiment été harcelée mentalement et physiquement à l’école »​.

Impact sur la confiance et la vie adulte

Loin d’être un simple épisode, ce harcèlement s’est prolongé jusqu’à l’adolescence et même à l’entrée dans le monde professionnel, où on l’a souvent jugée « trop grosse », « pas assez bien » pour être sur scène. Elle confie que cette expérience, rendue d’autant plus difficile que le sujet de la santé mentale était tabou à cette époque, l’a obligée à développer une « carapace » : « Ce vécu m’a donné une armure et m’a préparée, en quelque sorte, à l’intense harcèlement public que j’allais subir par les médias par la suite ».​

Victoria Beckham n’a ainsi révélé ses souffrances à personne par honte et par peur, mais aujourd’hui elle en parle pour encourager les jeunes confrontés à des difficultés similaires à demander de l’aide et à ne pas se sentir seuls.

