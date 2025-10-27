À 52 ans, Heidi Klum tease un costume d’Halloween (très) osé

La reine incontestée d’Halloween, Heidi Klum, prépare une nouvelle fois son fameux bal costumé qui rassemble chaque année les plus grandes stars.

Une tradition renouvelée d’audace et d’originalité

À quelques jours de la fête, la mannequin, animatrice et actrice germano-américaine a partagé sur Instagram un cliché pour le moins suggestif : un moulage en plâtre de son dos et de son bas. Cette image, associée au tag du maquilleur prothésiste Mike Marino, laisse imaginer un costume aussi audacieux que spectaculaire pour cette édition 2025.​

Heidi Klum est célèbre pour ses créations mêlant humour et impressionnantes transformations utilisant des prothèses. Cette année, elle promet une nouvelle fois de surprendre : « Je vais être très laide parce que j’essaie toujours de faire quelque chose de différent », a-t-elle confié à la presse. Après avoir charmé l’an dernier en E.T. avec son mari Tom Kaulitz et impressionné lors des précédentes éditions en formidable paon ou encore en ver de terre, Heidi veut repousser les limites avec un look « super effrayant » et « très moche ».​

Un événement culte attendu

Depuis 2000, la soirée d’Halloween d’Heidi Klum s’est imposée comme l’événement incontournable pour les célébrités amatrices de déguisements hors normes. Le suspense autour du costume 2025 reste entier, malgré les indices distillés sur les réseaux sociaux, comme un masque facial en préparation et la mention mystérieuse : « Ce n’est que le début ». Les spéculations vont bon train, certaines personnes y voyant une référence à la célèbre scène d’Han Solo dans « Carbonite », d’autres s’attendant à une surprise totalement inédite.​

L’art du teasing et l’esprit créatif

Heidi Klum multiplie les clins d’œil à ses précédentes métamorphoses, postant d’anciens costumes qui ont marqué les esprits (Jessica Rabbit, Lady Godiva, cadavre anatomique, etc.). Chacune de ses apparitions est soigneusement préparée des mois à l’avance, avec une équipe d’artisans et d’artistes du maquillage prothétique. Sa capacité à se renouveler, à oser la transformation radicale, continue de fasciner le public, consolidant son statut de véritable icône pop de la fête la plus déjantée de l’année.​

La seule certitude : le 31 octobre prochain, tous les regards seront tournés vers Heidi Klum pour découvrir quelle performance époustouflante elle dévoilera lors de sa légendaire soirée d’Halloween.