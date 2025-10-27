À 52 ans, Heidi Klum tease un costume d’Halloween (très) osé

Léa Michel
@heidiklum/Instagram

La reine incontestée d’Halloween, Heidi Klum, prépare une nouvelle fois son fameux bal costumé qui rassemble chaque année les plus grandes stars.

Une tradition renouvelée d’audace et d’originalité

À quelques jours de la fête, la mannequin, animatrice et actrice germano-américaine a partagé sur Instagram un cliché pour le moins suggestif : un moulage en plâtre de son dos et de son bas. Cette image, associée au tag du maquilleur prothésiste Mike Marino, laisse imaginer un costume aussi audacieux que spectaculaire pour cette édition 2025.​

Heidi Klum est célèbre pour ses créations mêlant humour et impressionnantes transformations utilisant des prothèses. Cette année, elle promet une nouvelle fois de surprendre : « Je vais être très laide parce que j’essaie toujours de faire quelque chose de différent », a-t-elle confié à la presse. Après avoir charmé l’an dernier en E.T. avec son mari Tom Kaulitz et impressionné lors des précédentes éditions en formidable paon ou encore en ver de terre, Heidi veut repousser les limites avec un look « super effrayant » et « très moche ».​

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Heidi Klum (@heidiklum)

Un événement culte attendu

Depuis 2000, la soirée d’Halloween d’Heidi Klum s’est imposée comme l’événement incontournable pour les célébrités amatrices de déguisements hors normes. Le suspense autour du costume 2025 reste entier, malgré les indices distillés sur les réseaux sociaux, comme un masque facial en préparation et la mention mystérieuse : « Ce n’est que le début ». Les spéculations vont bon train, certaines personnes y voyant une référence à la célèbre scène d’Han Solo dans « Carbonite », d’autres s’attendant à une surprise totalement inédite.​

L’art du teasing et l’esprit créatif

Heidi Klum multiplie les clins d’œil à ses précédentes métamorphoses, postant d’anciens costumes qui ont marqué les esprits (Jessica Rabbit, Lady Godiva, cadavre anatomique, etc.). Chacune de ses apparitions est soigneusement préparée des mois à l’avance, avec une équipe d’artisans et d’artistes du maquillage prothétique. Sa capacité à se renouveler, à oser la transformation radicale, continue de fasciner le public, consolidant son statut de véritable icône pop de la fête la plus déjantée de l’année.​

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Heidi Klum (@heidiklum)

La seule certitude : le 31 octobre prochain, tous les regards seront tournés vers Heidi Klum pour découvrir quelle performance époustouflante elle dévoilera lors de sa légendaire soirée d’Halloween.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« C’est provoquant » : cette athlète fait réagir avec ses tenues

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« C’est provoquant » : cette athlète fait réagir avec ses tenues

Paige Spiranac, ancienne golfeuse professionnelle devenue influenceuse, fait sensation sur les réseaux sociaux avec ses tenues courtes. Le plaisir...

« Elle fait vieille » : sans maquillage, le look de Pamela Anderson fait débat

L'actrice et mannequin canado-américaine Pamela Anderson, icône des années 90, continue de faire parler d’elle, mais cette fois...

« Ma maison c’était des toilettes » : cette star coréenne revient sur son enfance dans la pauvreté

Bada, membre emblématique du girl group sud-coréen de K-pop S.E.S., a récemment révélé lors de l’émission "Best Friend...

Sans maquillage, Jessica Alba montre sa routine beauté

Jessica Alba, actrice et entrepreneuse reconnue, continue d'impressionner ses fans par sa franchise à propos de sa beauté...

À 56 ans, Jennifer Lopez fait sensation à la salle de sport

La chanteuse et actrice américaine Jennifer Lopez surprend et inspire une nouvelle fois ses millions de fans à...

Ce cadeau très spécial de Beyoncé que Miley Cyrus garde toujours près d’elle

Entre admiration mutuelle et complicité artistique, Beyoncé et Miley Cyrus entretiennent visiblement un lien singulier. Après leur récente...