Critiquée pour sa gestuelle, la performance de cette chanteuse fait débat

La chanteuse Lara, membre du girl band américain KATSEYE, a récemment fait face à une vague de critiques après avoir dévoilé une performance inspirée de Mariah Carey pour Halloween 2025. Dans cette version spéciale du titre « Gabriela », chaque membre de KATSEYE a incarné un clip ou un look emblématique de la diva américaine, Lara choisissant l’ère « Obsessed » pour sa prestation.

Une réaction polémique sur les réseaux

Une vidéo de Lara interprétant son passage a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions négatives. Plusieurs internautes ont qualifié sa gestuelle de « cringe » (gênante) et ont estimé qu’elle « essayait trop » d’être une diva, ce qui a alimenté un débat animé en ligne. Certains commentaires vont jusqu’à critiquer son côté « corniness », comparant maladroitement sa performance à un cliché exagéré.

Des fans en défense et un groupe en pleine ascension

Face à cette vague de critiques, de nombreux fans ont pris la parole pour défendre Lara, soulignant le travail, la passion et l’originalité qu’elle apporte à la scène. KATSEYE, qui compte 6 membres (Manon, Daniela, Sophia, Lara, Yoonchae et Megan), s’est fait remarquer cette année 2025 avec notamment son EP « Beautiful Chaos » et ses performances interprétant brillamment l’univers de Mariah Carey, avec l’approbation même de la chanteuse dont ils rendent hommage.

Un regard positif sur la performance de Lara

Cette performance s’inscrit dans un hommage festif et artistique à une icône qu’elles admirent, avec un style parfois théâtral qui est une signature dans le domaine du spectacle. Lara et KATSEYE marquent ainsi leur passage vers une maturité artistique, où ils expriment pleinement leur personnalité et leur créativité sans barrière.

Malgré les critiques, cette prestation montre finalement le courage de Lara à sortir des sentiers battus et à oser incarner une figure aussi emblématique que Mariah Carey, avec toute l’exubérance que cela implique. L’authenticité et l’enthousiasme qu’elle dégage méritent d’être salués, tout comme la dynamique collective du groupe qui connaît une ascension notable sur la scène musicale internationale.

En définitive, si certaines interprétations peuvent ne pas plaire à tous, l’audace et la passion mises en avant par Lara reflètent parfaitement l’esprit créatif et libre qui anime le girl band américain KATSEYE. Leur « Halloween Mariah Carey » est une célébration joyeuse d’un héritage musical qu’ils honorent avec énergie et respect.