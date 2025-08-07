Ashton Kutcher et Mila Kunis : plus amoureux que jamais, la vidéo qui fait craquer internet

Fabienne Ba.
Le couple Ashton Kutcher et Mila Kunis a fait sensation lors d’un concert des Backstreet Boys à Las Vegas. Chants, regards complices et gestes tendres : la vidéo du duo a enflammé les réseaux sociaux et prouvé, une fois de plus, que leur amour n’a rien perdu de sa magie.

Une parenthèse romantique sur fond de pop culte

Installés en loge VIP à la Sphere, Ashton Kutcher et Mila Kunis ne sont pas restés discrets : ils ont chanté le mythique « I Want It That Way » en se regardant droit dans les yeux, mimant la chorégraphie, en parfaite synchronisation. Leurs tenues assorties – chemise blanche et pantalon bleu marine – ajoutaient au tableau une touche d’élégance décontractée. Les spectateurs, attendris, ont immortalisé ce moment de connivence qui a rapidement circulé en ligne

Un couple complice

Connu pour leur discrétion, le duo n’en est pas à son premier coup d’éclat, mais cette séquence spontanée a particulièrement touché les fans. Les deux acteurs, amis depuis l’époque de « That ’70s Show » et désormais mariés depuis 2015, sont apparus plus unis que jamais. Leur complicité, ponctuée de gestes tendres et d’humour, a presque volé la vedette au boys band sur scène.

L’amour au fil des années… et à l’abri des projecteurs

Parents de 2 enfants, Ashton et Mila tiennent à préserver leur vie de famille. À chaque apparition publique, ils rappellent que l’amour peut grandir avec les années, sans jamais perdre sa fraîcheur ni sa sincérité. Leur vidéo a séduit le public, confirmant que, sur scène ou loin des projecteurs, ils restent le couple complice et aimant que tout le monde apprécie.

Certains internautes ont toutefois tenu à rappeler que le couple n’échappe pas aux controverses. Ashton et Mila ont récemment été critiqués pour avoir soutenu leur ancien collègue de « That ’70s Show », Danny Masterson, lors de son procès pour viol. Leur proximité passée avec P. Diddy – arrêté pour des accusations graves de trafic sexuel et de racket – a aussi relancé les spéculations.

Un instant pop et romantique qui prouve néanmoins que la magie du couple réside parfois dans les petits moments partagés, loin de toute mise en scène.

