Katie Holmes ressuscite cet accessoire culte de notre adolescence (et on adore)

On croyait ne plus jamais le porter, et pourtant… L’actrice, réalisatrice et productrice américaine Katie Holmes remet sous les projecteurs l’accessoire phare de nos années collège : le bob. Son retour en force, orchestré avec simplicité dans les rues de New York, prouve qu’un basique bien choisi peut devenir ultra-chic.

Le retour inattendu du bob

Longtemps relégué au rang de souvenir d’été ou de festival, le bob fait son grand comeback. Katie Holmes a été aperçue avec un modèle chocolat large et souple, porté sur un look casual : jogging kaki, sweat oversize et baskets rétro. Résultat : un style effortless et moderne qui dépoussière l’image du bob sans tomber dans la nostalgie pure.

Katie Holmes Spotted Enjoying Her Day Off in New York City 08-02-2025

La magie du « quiet luxury » appliquée à un accessoire d’ado

Ce qui séduit, c’est la façon dont l’actrice insuffle ce côté luxe discret à une pièce populaire. Avec des couleurs sobres et des matières de qualité, Katie Holmes actualise le bob loin du cliché de colonie de vacances. Son secret : des associations simples, une allure naturelle et zéro surenchère. Le bob devient ainsi un symbole d’élégance décontractée.

Un accessoire pratique et furieusement tendance

La météo capricieuse booste sa popularité : protecteur du soleil comme de la pluie, facile à emporter et compatible avec de nombreux styles, il s’impose comme l’allié des citadines actives. La preuve ? Les recherches de modèles en toile ont bondi de 60 % ces dernières semaines sur les réseaux sociaux.

La nostalgie, moteur de style

En ressuscitant ce basic oublié, Katie Holmes démontre qu’il est possible d’afficher fièrement ses références d’ado avec modernité. Le bob, version 2025, n’a plus rien d’un accessoire ringard : il incarne le goût du confort, du retour à l’essentiel, et de l’authenticité… tout en invitant à s’amuser, à tout âge, avec sa garde-robe.

Grâce à Katie Holmes, le bob n’est plus réservé aux souvenirs d’enfance : il est désormais un incontournable du vestiaire tendance.