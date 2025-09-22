« Je suis désolée » : Bella Hadid partage des images déchirantes depuis son lit d’hôpital

Léa Michel
Lors de la Fashion Week de Londres 2025 (du 18 au 22 septembre), une grande absente s’est fait remarquer : Bella Hadid. La mannequin, figure incontournable des podiums, a suscité l’inquiétude de ses fans après avoir récemment partagé des clichés d’elle à l’hôpital.

Des images qui interpellent

Sur son compte Instagram, Bella Hadid s’est montrée affaiblie, les yeux rougis. Reliée à des intraveineux et portant un masque à oxygène, elle reçoit une transfusion sanguine. En légende, la mannequin a écrit : « Je suis désolée, je vais toujours à la MIA, je vous aime les gars ».

Le soutien indéfectible de sa famille

Aux côtés de Bella, sa mère Yolanda Hadid a elle aussi pris la parole. Dans un long message, elle décrit sa douleur de voir sa fille souffrir de la maladie de Lyme : « Comme vous pouvez l’imaginer, voir ma Bella lutter en silence a touché le plus profond de mon désespoir. Le handicap invisible de la maladie de Lyme neurologique chronique est difficile à expliquer ou à comprendre pour qui que ce soit. […] Tu as surmonté un nouveau mois de traitement et je sais que Dieu est bon, que les miracles arrivent chaque jour 🙏 Je prie pour ton rétablissement rapide mon amour. […] Tu es une survivante… Je t’aime tellement, ma guerrière ».

Yolanda Hadid rappelle avoir elle-même arrêté un temps de partager son propre parcours, préférant se concentrer sur sa guérison, mais assure à sa fille : « Tu n’es pas seule ».

 

Une lutte de longue haleine

Diagnostiquée en 2012, Bella Hadid vit depuis des années avec cette maladie chronique transmise par les tiques, qui touche aussi sa mère Yolanda et son frère Anwar. En 2023, elle avait déjà confié avoir suivi plus de 100 jours de traitement intensif. Malgré les protocoles éprouvants et les rechutes, elle continue d’affronter ce combat avec courage.

Des réactions bouleversées

Les images ont rapidement suscité une vague d’émotion en ligne. De nombreux fans et anonymes ont envoyé des messages de soutien à la mannequin : « Tu es tellement courageuse », « On pense à toi Bella », peut-on lire dans les commentaires. Elles ont aussi ravivé la discussion autour de cette maladie invisible, encore mal connue et difficile à diagnostiquer.

Au-delà de son statut de star des podiums, Bella Hadid rappelle ainsi la réalité souvent méconnue des maladies chroniques invisibles. Son témoignage met en lumière l’importance de sensibiliser le public et de briser le silence autour de la maladie de Lyme. Si son absence à la Fashion Week a ému le monde de la mode, elle révèle surtout la force d’une jeune femme déterminée à se battre pour sa santé, tout en inspirant les personnes qui traversent, loin des projecteurs, des épreuves similaires.

