« Ça serait fou ! » : 43 ans après ses débuts, Madonna signe un retour inattendu

La Reine de la pop n’a pas dit son dernier mot. Plus de quatre décennies après la signature de son tout premier contrat, Madonna revient chez Warner Records, son label d’origine. Une récente annonce qui a enthousiasmé ses fans, d’autant que l’artiste de 67 ans a également confirmé travailler sur la suite de son mythique album « Confessions on a Dance Floor » (2004).

Un retour aux sources

C’est en 1982 que Madonna avait signé pour la première fois avec Warner, alors qu’elle n’était encore qu’une artiste émergente à New York. Aujourd’hui, sur Instagram, elle a résumé un nouveau tournant d’une formule simple : « De retour à la musique, de retour sur le dancefloor, de retour là où tout a commencé ».

Un projet très attendu

Parmi les annonces les plus marquantes : la préparation de « Confessions Part 2 », une suite de l’album culte qui lui avait valu un Grammy en 2005. Madonna a confirmé qu’elle retrouvera Stuart Price, producteur et DJ derrière ce succès planétaire, pour ce nouveau chapitre.

L’icône avait déjà laissé filtrer quelques indices fin 2024, confiant sur Instagram : « Ces derniers mois ont été une médecine pour mon âme. Écrire et composer est la seule chose pour laquelle je n’ai besoin de la permission de personne. J’ai tellement hâte de partager ça avec vous ».

Une artiste toujours incontournable

Chez Warner, l’enthousiasme est réciproque. Les dirigeants Tom Corson et Aaron Bay-Schuck ont salué un « moment historique », qualifiant Madonna de « modèle, pionnière et force culturelle ultime, qui a redéfini la pop et la culture depuis des décennies ».

Avec déjà 7 Grammy Awards, une carrière jalonnée de records et une capacité unique à se réinventer, Madonna confirme qu’elle reste une figure centrale de la scène musicale. Ce retour symbolise une nouvelle ère créative qui suscite déjà une immense curiosité.